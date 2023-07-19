毛囊炎｜黴菌感染成個頭都生癬！26友小心頭盔太焗致脫髮

一位三旬外送員長年戴頭盔，沒定期清洗任由日曬雨淋不僅頭盔長黴菌，更導致頭皮長癬及毛囊發炎！台安醫院皮膚科主任曾德朋表示，電單車駕駛者脫髮、頭皮發炎狀況不少見，夏季尤為嚴重，若工作需求無法避免戴頭盔，做好預防工作相當重要，建議及早就醫服用抗黴菌藥，加強清潔頭皮，並經常更換頭盔內棉，約2至3周即可改善狀況。
油水不平衡可致發炎
炎炎夏日，電單車駕駛者整頭悶在頭盔內，加上下雨潮濕，容易出油出屑、引起毛囊炎脫髮，是不少人士的隱憂。
「有健康的頭皮才能夠長出好的毛髮，有好的頭髮也才能夠保護頭皮。」曾德朋說明，人體皮膚出油的狀況依季節有所不同，出油並非壞事，油脂裡面含有幫助人體抗菌的成分，但是如果油水不平衡，過度出油就會變成菌落的養分。皮膚有許多細菌和黴菌等表皮菌，這些菌落吃掉人體所需的皮脂腺之後，三酸甘油酯僅剩游離脂肪酸，就會造成發炎反應，進而引發頭皮泛紅、發癢、脫皮、脫屑。
出現3症狀恐逐漸脫髮
當油水不平衡、油脂變多，加上天氣變得炎熱、常熬夜、愛吃油炸食物，就會刺激皮脂腺分泌更多油脂，容易引發二度感染。例如夏季戴頭盔，悶熱環境使皮膚容易出油，加上濕熱汗水，頭盔內部衛生堪憂，而且是各種菌最喜歡生長的環境。油脂分泌失衡不至於造成大量脫髮，但若到了頭皮長期出現泛紅、毛囊炎、冒痘，就可能會逐漸脫髮。
找出脫髮原因對症下藥
「若反覆頭皮產生毛囊炎，毛髮就可能撐不住了！」曾德朋表示，因毛囊炎或免疫疾病等因素造成的脫髮，建議就醫先把疾病控制住，以預防脫髮情況；後天因素則可調整健康的生活形態，例如避免熬夜、不要給自己太大的壓力、少吃過度辛辣的食物，能夠讓身體荷爾蒙穩定，另外補充鋅、鐵、維他命D等營養，都對身體與毛髮有益處。
養髮和生髮有何不同？
養髮
養髮目的在於維持頭皮健康、活化毛母細胞、強健髮根，例如擴張血管可多輸送養分，或是控油讓菌落平衡維持頭皮健康，都是養髮的方式，「土壤健康，長出來的毛囊才健康。」常見的養髮液成分如牛蒡，具有促進毛髮健康的效果。
生髮
至於「生髮」就屬於醫療行為，目前台灣經食藥署核准的藥品類生髮水主要成分為Minoxidil，是一種末梢血管擴張劑，可改善頭皮血液循環、延長毛囊生長期、縮短休止期；口服藥成分如Finasteride等，可避免雄性禿惡化，進而有機會達到生髮效果。
植髮手術挽救頂上風光
一般養髮液目標是「讓細毛變粗毛、粗毛維持粗毛」，但想要讓「無毛變有毛」就只能靠植髮手術。擁有16年植髮手術經驗的曾德朋說明，植髮的概念是把自體毛髮移植到另一側去，「把這個銀行的錢，移到另外一個銀行去，分散風險。」由於整體的毛量並沒有變多，因此植髮前必須評估的重點就是年紀與剩餘多少毛髮量，及早把握植髮黃金治療期才能事半功倍。
適合進行植髮手術的族群包括雄性脫髮(基因型態脫髮)，以及因受傷造成的疤痕，都可進行植髮或植眉。然而，植髮手術並非人人都適合，若頭皮不健康，就算植髮，毛囊可能還是存活不了，因此要先排除疾病造成的脫髮因素，以及是否因使用藥物造成脫髮，例如甲狀腺亢進或低下、紅斑性狼瘡等新陳代謝或免疫性疾病，建議這些患者應先從根本上先治療疾病，以免做了植髮手術仍然會脫髮。
做好日常5大清潔習慣
想要預防出毛囊炎與脫髮，醫生建議維持健康的生活與飲食習慣，並使用正確的清潔方式：
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