毛囊炎｜黴菌感染成個頭都生癬！26友小心頭盔太焗致脫髮

炎炎夏日，電單車駕駛者整頭悶在頭盔內，加上下雨潮濕，容易出油出屑、引起毛囊炎脫髮，是不少民眾的隱憂。

一位三旬外送員長年戴頭盔，沒定期清洗任由日曬雨淋不僅頭盔長黴菌，更導致頭皮長癬及毛囊發炎！台安醫院皮膚科主任曾德朋表示，電單車駕駛者脫髮、頭皮發炎狀況不少見，夏季尤為嚴重，若工作需求無法避免戴頭盔，做好預防工作相當重要，建議及早就醫服用抗黴菌藥，加強清潔頭皮，並經常更換頭盔內棉，約2至3周即可改善狀況。

油水不平衡可致發炎

炎炎夏日，電單車駕駛者整頭悶在頭盔內，加上下雨潮濕，容易出油出屑、引起毛囊炎脫髮，是不少人士的隱憂。

「有健康的頭皮才能夠長出好的毛髮，有好的頭髮也才能夠保護頭皮。」曾德朋說明，人體皮膚出油的狀況依季節有所不同，出油並非壞事，油脂裡面含有幫助人體抗菌的成分，但是如果油水不平衡，過度出油就會變成菌落的養分。皮膚有許多細菌和黴菌等表皮菌，這些菌落吃掉人體所需的皮脂腺之後，三酸甘油酯僅剩游離脂肪酸，就會造成發炎反應，進而引發頭皮泛紅、發癢、脫皮、脫屑。

出現 3 症狀恐逐漸脫髮

當油水不平衡、油脂變多，加上天氣變得炎熱、常熬夜、愛吃油炸食物，就會刺激皮脂腺分泌更多油脂，容易引發二度感染。例如夏季戴頭盔，悶熱環境使皮膚容易出油，加上濕熱汗水，頭盔內部衛生堪憂，而且是各種菌最喜歡生長的環境。油脂分泌失衡不至於造成大量脫髮，但若到了頭皮長期出現泛紅、毛囊炎、冒痘，就可能會逐漸脫髮。