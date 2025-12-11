毛孩患癌別絕望！城大VMC腫瘤專科獸醫坐鎮 助毛孩爭取黃金治癌期

毛孩一旦確診癌症，對主人而言無疑是晴天霹靂。不過，隨着獸醫技術日益進步，癌症不一定是絕望。城大動物醫療中心（CityU VMC）腫瘤科團隊憑藉專業技術與貼心照顧，為患病毛孩爭取更多可能，讓牠們和家人在治療路上不孤單。 及早發現是治療關鍵 腫瘤在初期多屬可控階段，小型腫瘤可透過手術切除，擴散風險亦較低。城大動物醫療中心腫瘤科專科獸醫Frances Taylor醫生指出：「若希望有好的治療結果，及早診斷和介入非常重要。」她建議主人定期帶寵物進行健康檢查，透過觸診、聽診或細針抽取法等方式初步判斷腫瘤性質，為後續治療提供方向。若毛孩出現不明腫塊、傷口久未癒合、食慾或體重異常下降、精神萎靡等情況，應儘快求診。她強調，早期介入不僅提升治療成功率，亦有助減低醫療費用負擔。 化療非折磨 目標是提升生活質素 不少主人聽到「化療」便憂心忡忡，擔心毛孩會像人類般有掉毛、嘔吐甚至痛苦不堪等副作用。Frances醫生解釋，動物使用的化療藥物劑量相對比人較低，副作用亦相對輕微。事實上，動物化療的目標之一是改善毛孩的生活質素，獸醫會根據病情及反應調整劑量，確保治療過程舒適。

醫患關係超越治療 助力醫治成效 腫瘤治療需定期回診，毛孩很容易與醫護人員建立深厚感情，有助提升治療配合度與進度。Frances醫生分享一隻年長狗狗在接受化療期間，因密切見面，所以逐漸與醫護團隊建立深厚感情，每次回診牠都主動打招呼，甚至願意乖乖接受治療，令整個療程更順利。她又強調，不同腫瘤類型、分級及疾病階段都會影響預後，即使是同一類型的腫瘤，不同毛孩的反應亦可能截然不同。因此，治療必須按個別情況制定，並根據實際情況持續觀察與調整。 坦誠溝通最重要 早期介入更省錢 癌症治療費用視乎腫瘤類型及所需治療方式而定，有些情況可由家庭獸醫處理跟進，有些則需轉介至專科獸醫進行更深入治療。Frances醫生坦言，若能及早發現並介入，治療方案通常較簡單，所需時間與費用亦相對較低，遠比晚期癌症來得可控。她鼓勵主人不要因費用而卻步，應與獸醫坦誠溝通，了解各種可能性，為毛孩爭取最合適的照護。 多模式治療 按個案度身訂造 現今獸醫治療癌症已不再依賴單一方法，而是因應腫瘤類型、位置及毛孩整體健康狀況，制定「多模式治療」方案。常見治療方式包括：外科手術適用於未擴散腫瘤，目標是徹底切除；當腫瘤已擴散或全身性癌症，則建議接受化療，如犬隻常見的淋巴癌；若毛孩無法進行手術或腫瘤已成高風險時，獸醫便會建議毛孩接受放射治療，利用高能量射線殺死癌細胞。至於介入放射學使用透視機，則以侵入性較低的方式放置金屬支架，紓緩因腫瘤引致的呼吸或排尿困難。 治療方案並非一成不變，獸醫會綜合考量毛孩年齡、慢性病史及生活質素等因素。例如年長或患有心腎疾病的動物，可能不適合麻醉，藥物治療便成為首選。若癌症進入晚期，則會轉向紓緩治療，減輕痛苦，讓毛孩減低傷痛走完生命旅程。

城大動物醫療中心執行總監David LEE醫生

城大動物醫療中心執行總監David LEE醫生，帶領近二百人團隊為本港毛孩及家長們帶來專業及全面的獸醫服務，如他們的願景所示：重新定義香港及其他地區富同情心的獸醫護理服務。在此宗旨下，城大動物醫療中心堅持以高端設備及完整的醫療體系為香港帶來優質獸醫服務。 專科團隊協作 提供全方位照顧

CityU VMC除全科及專科外，更設24小時全天候運作的急症服務。醫療中心結合尖端設備與跨專科團隊，為毛孩提供全方位照顧：如配備超聲波掃瞄、電腦掃瞄、磁力共振等檢查服務，有助獸醫診斷及計劃治療方案；該中心亦設置化驗室，可即時進行血液化驗等檢測服務，爭分奪秒處理不同病症。 此外，中心更設有深切治療部專為重症毛孩而設，部分高技術設備如呼吸系統加護病房服務（RES-CU），致力為寵物提供全面的呼吸系統疾病護理，他們的高氧治療機可自動調節溫度、濕度及氧氣濃度，確保病患得到適切護理。CityU VMC採用跨專科協作模式，以肝部腫瘤個案為例，影像專科、內科、心臟科、外科、麻醉科及腫瘤科等會緊密配合，從診斷、手術、化療到深切監護，每一環節無縫銜接，確保毛孩獲得最全面、最貼心的照顧。