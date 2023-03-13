氣促 疲倦 易感染 小心患上MDS

骨髓增生異常綜合症(MDS)又稱為骨髓發育不良症，港大醫學院最近整合首個香港患者資料庫，發現雖每年只有約200宗新症，但因為65%患者為較低風險，存活期較長，合共約有2,500名患者，加上治療需求大，醫療負擔也相當重。 港大臨床醫學學院內科學系臨床助理教授喬夏利醫生表示，MDS是血癌的一種，骨髓製造血細胞包括紅血球、白血球和血小板的時候，其成熟過程被擾亂，引致血細胞不能成熟，引發一系列徵狀。

可惡化成急性血癌 患者初期或沒有病徵，但當成熟的紅血球不足，就會有呼吸困難、持續疲倦、貧血的情況；白血球低引致經常發生不常見的感染，又或常見的感染會特別嚴重；血小板不夠就容易出血和瘀傷。喬夏利續指，「根據血液成分數量、不正常骨髓細胞數量、年齡等，會將患者分成較高風險和較低風險兩大類，較高風險指較易變成急性骨髓性白血病(AML)；而較低風險者隨時間也可能變成較高風險。MDS患者存活期中位數則為0.8年至8.8年不等。」 八成須長年輸血 至於本港MDS患者數據庫，整合了由2006年起至今的患者資料。本港現時約有2,500名患者，每年新症約200宗，35%屬較高風險人士，其餘為較低風險。患者確診年齡中位數為70歲；成因大多不明，僅10%曾接觸有毒化學物質或曾接受癌症治療。而八成患者有貧血問題，須長年頻密到醫院輸血。喬夏利補充，「輸血太多會使體內鐵質過高，長遠可影響心臟及肝功能，因此患者同時要接受除鐵治療。」