氣候變化 威脅兒童健康

氣候暖化是一直是備受關注的環保議題，但原來除了令環境改變外，更切身的是兒童健康會直接受到影響，包括傳染性疾病如輪狀病毒、手足口病等；也有因為空氣污染令致敏原增加，繼而氣管敏感、哮喘及濕疹等過敏問題發病率上升。
氣候變化是聯合國確定對家庭有顯著影響的四大趨勢之一，香港大學地理系榮譽教授何建宗表示，氣候變化會影響經濟收入、農產品收成，繼而影響到小朋友的營養和發育。其次，增加了傳染病風險，數據指出平均氣溫每上升攝氏3度，虐疾個案便增加一倍；南北極冰川融化，也釋放了埋藏多年的病菌，並隨候鳥帶到城市，或出現更多疾病的挑戰。
感染 過敏加劇
兒科專科醫生王曉莉指出，兒童處於快速生長的階段，熱量產生比成年人多，因此高溫環境下會比成年人更加熱；而他們的排汗系統、免疫系統、心肺功能相對未完善，高溫下反應較慢，故影響更大。「其中例如手足口病，研究發現亞太區增加了3%至5%；登革熱、導致肚瀉的輪狀病毒、腸病毒等，感染個案都有增加。」兒童即使暴露在空氣污染環境中的時間比成年人短，已可造成問題，包括由致敏原造成的疾病如哮喘、氣管敏感、濕疹，在香港的發病率有所上升，研究亦指兒童因哮喘入院的數字增加。
環保融入教育
氣候變化、空氣污染的源頭其實都是環保問題，何建宗認為消費主義是核心之一，「舉例，不少人有多對波鞋，但腳只得一對。」亞洲區家庭研究聯盟主席、亞洲家庭高峰會籌備委員會聯席主席朱楊珀瑜續指，「這些需要家長以身作則教育下一代；學校、社福機構等亦需要對這些趨勢及變化有所認知，才可知道社會的需要及調整其服務。學校教育局推出的『家長教育課程架構(中學)』，希望能夠結合這些議題。」何建宗進一步建議，「希望環境教育可以納入學校的STEM課程之中，不只是表面地用三色垃圾桶、加設太陽能板；應讓學生身體力行，幫忙綠化校園，認識太陽能及風能原理、臭氧層知識等。」
預防高溫危害
那目前要如何預防氣候變化帶來的健康威脅？王曉莉建議，「首先家長可帶小朋友接種疫苗，例如可引致腸胃炎的輪狀病毒，現有疫苗能夠預防；另外，小朋友的飲食必須要煮熟、衛生及營養均衡，助免疫系統完善發展。小朋友需要定時戶外活動，但要避免早上10時至下午2時太陽猛烈的時間，亦要每隔一段時間到陰涼處休息、補充足夠水分。留意溫度變化適時調整孩子衣服、保持室內空氣流通，才可避免高溫對身體帶來的影響。」