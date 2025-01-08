氣候變化 威脅兒童健康

氣候暖化是一直是備受關注的環保議題，但原來除了令環境改變外，更切身的是兒童健康會直接受到影響，包括傳染性疾病如輪狀病毒、手足口病等；也有因為空氣污染令致敏原增加，繼而氣管敏感、哮喘及濕疹等過敏問題發病率上升。

氣候變化是聯合國確定對家庭有顯著影響的四大趨勢之一，香港大學地理系榮譽教授何建宗表示，氣候變化會影響經濟收入、農產品收成，繼而影響到小朋友的營養和發育。其次，增加了傳染病風險，數據指出平均氣溫每上升攝氏3度，虐疾個案便增加一倍；南北極冰川融化，也釋放了埋藏多年的病菌，並隨候鳥帶到城市，或出現更多疾病的挑戰。