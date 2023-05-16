大部分人認為氣喘一定與肺部或氣管有關，但其實亦可能與另一個器官——心臟有關。心臟科專科醫生陳麒尹指出，當患上心臟衰竭時，氣喘是其中一個病徵，惟一般市民通常無法分辨，建議出現症狀時盡早到醫院檢查。 出現氣喘的原因有很多，包括新冠肺炎、口罩侷促、慢性阻塞性肺病、氣管炎、哮喘及今次提及的心臟衰竭等，心臟衰竭的病症包括氣喘、乏力、腳腫、頸部靜脈開始擴張、失眠及無胃口等，陳麒尹提到，心臟衰竭為一種慢性疾病，是指心臟的泵血能力逐步下降，可簡單分為左右心衰竭，或雙側心臟均無法泵血。



患者年紀廣 「心臟衰竭患者的年紀很廣，嬰兒出生可能因先天性心臟問題而導致心臟衰竭，年輕人至長者都可能因不同原因患病。」陳麒尹指，因血壓高、糖尿病、膽固醇過高而引發的冠心病及缺血性心臟病，都會大大提升將來患上心臟衰竭的風險。

醫生會透過心電圖、心臟超聲波、電腦掃描、磁力共振及心臟導管術等心臟檢查確定患者屬於哪一類型的心臟衰竭，另外亦可透過抽血觀察肝、腎功能是否受影響，從而判斷患者的問題。 調節生活習慣 由於心臟衰竭會嚴重影響患者的日常生活及工作，醫生須透過檢查判斷病因，並用藥物或生活上的調節控制患者病情，如患者出現「肺濕」的情況，病徵包括腳腫、肺部有雜音等，即體內太多水分殘留，患者就需要調整水分及鹽分的攝取。 心臟衰竭患者須謹慎控制每日飲水量，應盡量維持在1.5公升內，如果情況較嚴重，可能要再減少。陳麒尹提醒，飲水量不只計算水分，亦包括湯、飯，及水果等其他食物；鹽分方面，由於所有食物中都含有鈉質，一般人難以精確地計算，如果想精準計算每日的吸收量，可考慮向營養師求助。