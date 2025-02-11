氣溫下降引致血壓上升 要避免喝熱湯？營養師教6招紓緩血壓

近日氣溫下跌，不單上會令人寒冷容易感冒。有營養師指出，氣溫下降更可能會導致血壓上升，對健康造成威脅。她指出有6大方法，有助舒緩血壓，改善健康。
6招紓緩血壓
營養師陳怡婷在其facebook專頁上分享指，高血壓患者除了遵循醫生的指示服藥外，飲食和生活形態的調整同樣重要。特別是在冬季，大家喜歡喝熱湯，但湯品往往會增加鈉的攝取量，而影響血壓。因此，控制鈉的攝取量以及採用健康的飲食和生活方式對於血壓的管理至關重要。她列出以下S-ABCDE降壓守則，有助改善高血壓：
1. 限鈉(Sodium restriction)：
- 建議以原型食物取代加工食品，減少使用沾醬、醃製物和人工調味料，並減少湯品的攝取。
2. 限制酒精(Alcohol limitation)：
- 控制飲酒量有助於改善血壓並降低死亡率。
3. 減重(Body weight reduction)：
- 對於過重或肥胖者，減重是有效的控制血壓方法。研究顯示，每減輕1公斤，收縮壓可降低約1mmHg。
4. 戒煙(Cigarette smoke cessation)：
- 吸煙會增加中風的風險，無論是傳統香煙還是電子煙，皆對健康有不良影響。
5. 飲食改善(Diet adaptation)：
- 採用得舒飲食，建議多攝取蔬果、低脂乳品、全穀物、堅果種子，並以白肉取代紅肉，減少甜食的攝取。
6. 運動(Exercise adoption)：
- 高血壓患者應進行規律運動，無論是哪種運動方式，都能有效減少心血管疾病的死亡率。