氣溫下降引致血壓上升 要避免喝熱湯？營養師教6招紓緩血壓

6招紓緩血壓

營養師陳怡婷在其facebook專頁上分享指，高血壓患者除了遵循醫生的指示服藥外，飲食和生活形態的調整同樣重要。特別是在冬季，大家喜歡喝熱湯，但湯品往往會增加鈉的攝取量，而影響血壓。因此，控制鈉的攝取量以及採用健康的飲食和生活方式對於血壓的管理至關重要。她列出以下S-ABCDE降壓守則，有助改善高血壓：

1. 限鈉(Sodium restriction)：

建議以原型食物取代加工食品，減少使用沾醬、醃製物和人工調味料，並減少湯品的攝取。

2. 限制酒精(Alcohol limitation)：

控制飲酒量有助於改善血壓並降低死亡率。

3. 減重(Body weight reduction)：

對於過重或肥胖者，減重是有效的控制血壓方法。研究顯示，每減輕1公斤，收縮壓可降低約1mmHg。

4. 戒煙(Cigarette smoke cessation)：