氣溫低於20度 中風機率急攀升！留意「日常預防要點」

研究顯示，低溫與出血性中風具有高度相關性。當氣溫低於攝氏20度時，心房顫動引發血栓所造成的栓塞性中風風險亦顯著升高；尤其寒流來襲時，氣溫低於攝氏10度，中風發生率更是急劇攀升。

外出留意頭頸部保暖 室內盡量降低溫差 亞東醫院神經醫學部醫生徐仁佑強調，外出時應注意全身保暖，不僅是毛衣、外套、手套和毛襪，頭部與頸部的防護同樣重要，帽子與圍巾不可缺少。另外，許多人往往會忽視室內保暖的重要性，例如從被窩起床、洗澡前後或進出浴室時，若未因應劇烈溫差採取保暖措施，同樣可能會增加心血管的負擔。

「代謝症候群」三高危險群 預防心血管疾病從日常作起 徐仁佑醫生表示，保暖雖然重要，但從根本上保護血管健康更為重要。高血壓、高血脂、高血糖是造成心血管疾病的主要原因，而不良生活習慣如缺乏運動、高油飲食及經常飲用含糖飲料等，都是可能導致三高的關鍵因素。 他也提醒，應透過定期健康檢查與日常監測血壓、腰圍及體重，及早發現代謝症候群等高風險徵兆，從而降低慢性疾病的發展風險。若男性腰圍超過90公分、女性超過80公分，或BMI值大於27，即屬於「代謝症候群」高危險群，同時也是三高的高風險族群，應及早就醫，透過專業評估與治療，預防代謝症候群惡化為慢性疾病。

「微笑、舉手、說你好」 把握黃金救援時機 為快速辨識中風，徐仁佑醫生提出「微笑、舉手、說你好」的簡單口訣。若出現臉部不對稱、手臂無力下垂或說話不清晰的情況，應立即就醫。同時，若有半邊肢體麻木、突然暈眩或步態不穩等症狀，也須高度警覺。尤其是經常使用手機或平板的族群，若發現螢幕文字出現疊影、手指無法準確按鍵盤等異常狀況，更應避免掉以輕心，切勿抱有「只是太累，睡一覺就好」的僥倖心理，以免延誤治療。 中風的搶救黃金時間極為有限，延誤處理將加重腦細胞受損程度。徐仁佑醫生呼籲，無論是患者本身還是身邊的親友，若察覺疑似中風症狀，務必要立即送醫，爭取最佳治療時機，降低長期傷害的風險。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】