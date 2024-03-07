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健康
2024-03-07 07:30:00

氣溫冷暖交替 本港腸病毒恢復活躍 重症須立即求醫 減併發症機會

資料由客戶提供

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氣溫冷暖交替，開始踏入腸病毒高峰期，本港的呼吸道病原體中以鼻病毒及腸病毒最為活躍，而早前亦有報導指廣華醫院曾先後有4名病童對腸病毒/鼻病毒呈陽性反應。腸病毒轉趨活躍，家長不能掉以輕心，兒科專科周中武醫生指5歲以下的幼兒若感染腸病毒是最容易患上嚴重併發症的高危險群。

家長須注意保持家居清潔衛生，以免嬰幼兒感染腸病毒。

腸病毒一年四季都會發生，但每年會有兩次感染高峰期，分別為57月及1012月。醫生指腸病毒的感染力極強，小朋友一般較容易於幼兒教育機構或遊樂設施被感染，病毒可經患者的咳嗽、飛沫或鼻涕口水等分泌物傳播，而接觸患者的排泄物、進食受病毒污染的食物或飲品亦會被感染。此外，接觸患者皮膚水泡的液體亦有機會被傳染。醫生提醒受感染頭35天潛伏期內，患者可能無明顯症狀，但病毒已具傳染力，在病癒後812周內，病毒亦有機會潛藏於患者糞便中，污染水源和食物。

及早發現病徵  預防重症留後遺症

周醫生指腸病毒有近幾十多種類型，故可能出現的症狀或會有分別，在香港常見的為柯薩奇病毒和腸病毒71型，亦是於東南亞地區常見的病毒類型。一般感染腸病毒的成年患者多屬輕症，且會自行痊癒，但偶有嚴重個案。受感染的小朋友多會出現喉嚨痛甚至潰瘍，或是於手掌及腳掌、臀部及/或生殖器出現皮膚紅疹，亦即是常見的手足口病及疱疹性咽峽炎。但嬰兒感染腸病毒如出現食慾欠佳、持續高燒、抽搐、嗜睡、持續嘔吐、手腳無力、呼吸及心跳急速等重症症狀，便應立即求醫以接受治療，以免因病情嚴重併發病毒性腦膜炎、腦炎或心肌炎等。

保持衛生防感染   注意補充水分

要預防腸病毒，無論大人小朋友，都需要用梘液和清水勤洗手，並要經常以1:99稀釋家用漂白水保持家居清潔，特別對小朋友常接觸的家具、玩具和共用物品等，更要經常清潔。此外，周醫生指如有呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物，要先清理可見的污物，然後用1 49 稀釋家用漂白水消毒污染及鄰近地方，方更有效預防腸病毒的傳播。

周醫生提醒小朋友染病後應留在家中休息，以免在學校或參加興趣班等活動時成為病毒傳播者。染病的小朋友亦要注意補充足夠水分，以防止脫水。此外，可進食室溫或清涼的食物，亦避免進食硬及乾的食物，以緩解因進食時引發口腔潰瘍的痛感。

旅行常備藥物

周醫生提醒出外旅遊易有水土不服情況，加上容易進食油膩、生冷、煎炸的食物，容易引起腸胃不適。最好在外遊前可告訴家庭醫生並及早預備平安藥，在旅途上亦要特別注意個人和飲食衛生，讓旅程玩得既輕鬆又愉快。

兒科專科 周中武醫生

兒科專科周中武醫生

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