氣溫降 瞓醒即刻落床恐猝死！3大保暖配件勁過外套 6招最強護心法

天氣變冷增加心臟猝死風險？近日氣溫急降，有醫生指出，在這種溫度下是心臟猝死的高峰期。如果睡醒後立刻下床有可能引致猝死。醫生指出，有3大配件比外套更保暖，並推介有6大方法有助保護心臟。
為甚麼寒冷會影響心臟？
重症科醫生黃軒在共facebook專頁上分享指，當氣溫持續下降，天氣便會變得濕冷。若出現冷到打噴嚏，可能不只是感染小事，而是會帶來更嚴重的後果，即心臟猝死風險大增。
黃醫生解釋指，當氣溫下降時，身體會啟動一個錯誤的防禦機制：
- 血管瞬間收縮：血管會急劇收縮，導致血壓升高。
- 心臟負擔增加：心臟被迫加快跳動，以維持血液循環。
- 心肌耗氧量增加：心肌會更加耗氧，可能達到爆表的壓力。
5類人最高危
黃醫生提醒，若你有以下情況，心臟面臨更大的風險：
- 高血壓控制不好
- 冠心病或其他心血管疾病
- 吸煙和常熬夜
- 家族心臟病史
- 本人正在感冒(病毒會刺激交感神經，反應更強)
黃醫生形容，這些情況會使得心臟像被同時按下「油門與手煞車」，過度負荷就是猝死的開始。
3研究揭冬季易猝死
根據多項國際研究，冬季的低溫是全年度心肌梗塞和心臟猝死的高峰期：
- 瑞典的一項283,000名冠心病患者的研究顯示，環境溫度每下降10°C，心肌梗塞的風險上升7%。
- 英國的研究也指出，每日平均溫度降低1°C，心肌梗塞的風險累計增加2%。
- New England Journal of Medicine於2004的研究指，感冒和病毒感染增加心臟的壓力，使血管更易痙攣。
4情況寒冷影響心臟
至於著涼會引致心臟猝死的原因，黃醫生指，受涼不是直接引致心臟問題，問題是著涼所帶來的連鎖反應，包括：
1. 血管瞬間收縮
- 當被冷風時，身體外周的血管就會收縮，引致血壓上升。
2. 病毒感染增心臟壓力
- 當感冒時代表體內正在「打仗」，導致心臟負荷增加。
3. 冷空氣刺激交感神經
- 冷空氣會令腎上腺素升高，導致心跳加速。
4. 冠狀動脈痙攣
- 血管硬化患者，在天氣冷環境下，血管容易嚴重收縮。
5. 心肌耗氧量上升
- 當心肌耗氧量上升，會導致缺血，引發心律失常，進而猝死。
6招最強護心法
其實冬天不只是換季，而是對心臟的挑戰。適當的保暖不但可禦寒，更可以保護心臟。黃醫生推介以下6大護心方法：
- 逐漸起床：起床前不要立即下床，先暖身，再慢慢起來。
- 保暖方式：圍巾、帽子、襪子比外套更保暖，保持脖子、頭部和腳部的溫暖很重要。
- 注意感冒不適：感冒期間，不要輕易忽視胸悶或心律不整，病毒與寒冷是最糟的組合。
- 控制血壓：冬天要特別注意血壓的控制，適當著裝可以避免嚴重後果。
- 避免寒流中的劇烈運動：寒冷環境下進行激烈運動會加劇心臟的負擔。
- 洗澡注意：洗澡時，先開熱水讓浴室暖了再進去，避免身體急劇變化造成危險。
黃醫生指，冬天真正奪命的不是寒冷本身，而是寒冷引發的連鎖反應，比如血管收縮、血壓上升和心臟負擔增加。這些風險在你毫無察覺的情況下堆積，可能成為致命的一擊。