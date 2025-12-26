氣溫降 瞓醒即刻落床恐猝死！3大保暖配件勁過外套 6招最強護心法

天氣變冷增加心臟猝死風險？近日氣溫急降，有醫生指出，在這種溫度下是心臟猝死的高峰期。如果睡醒後立刻下床有可能引致猝死。醫生指出，有3大配件比外套更保暖，並推介有6大方法有助保護心臟。

為甚麼寒冷會影響心臟？

重症科醫生黃軒在共facebook專頁上分享指，當氣溫持續下降，天氣便會變得濕冷。若出現冷到打噴嚏，可能不只是感染小事，而是會帶來更嚴重的後果，即心臟猝死風險大增。

黃醫生解釋指，當氣溫下降時，身體會啟動一個錯誤的防禦機制：

血管瞬間收縮：血管會急劇收縮，導致血壓升高。

心臟負擔增加：心臟被迫加快跳動，以維持血液循環。

心肌耗氧量增加：心肌會更加耗氧，可能達到爆表的壓力。

5類人最高危

黃醫生提醒，若你有以下情況，心臟面臨更大的風險：

高血壓控制不好 冠心病或其他心血管疾病 吸煙和常熬夜 家族心臟病史 本人正在感冒(病毒會刺激交感神經，反應更強)

黃醫生形容，這些情況會使得心臟像被同時按下「油門與手煞車」，過度負荷就是猝死的開始。