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健康
2024-01-18 13:30:05

氣溫驟降防猝死 心肌梗塞年輕化

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心肌梗塞

低溫加上溫差大，容易造成血管劇烈收縮，誘發心血管疾病、心肌梗塞或中風發作的機會。

急性心肌梗塞常讓人猝不及防，近年發生多宗年輕名人因心血管出問題猝死。心血管疾病有年輕化趨勢，維持健康生活型態，才能愛護自己的心，尤其在忽冷忽熱的天氣中，更容易增加猝發風險，不可不慎。

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低溫又溫差大 心肌梗塞多驟升

門諾醫院心臟血管內科陳翰興醫生說，低溫加上溫差大，容易造成血管劇烈收縮，導致血壓上升，若血管內不健康的斑塊裂解，可能就會誘發心血管疾病、心肌梗塞或中風發作的機會，因此為避免增加猝死風險，平時就要注意保暖並處於恆溫環境，以免溫差過大，使血管適應不及。

若出現胸痛、上腹痛、呼吸喘或冒冷汗等症狀，務必盡速求醫。陳翰興醫生表示，由於飲食西化，年輕族群多半傾向精緻或高油脂食物，加上生活習慣不佳，容易有三高問題，導致心血管硬化、出現斑塊，若受到壓力、溫差劇烈變化，斑塊剝落恐會堵塞血管，呼籲平時養成健康飲食並適度運動，40歲後也要定期體檢，了解自己是否有三高等慢性病。

溫泉

出外旅行浸溫泉，也要小心溫差問題。

避免冷熱交替 加速心臟負荷

不少人天冷會選擇泡湯、或沖洗熱水澡暖身。陳翰興醫生建議，泡湯應避免「冷熱泉交替」，過度刺激心臟血管，水位也不要超過心臟，每次約泡10分鐘就要起身休息，水溫則不宜過高，有高血壓或心臟疾病患者，不建議泡湯，以足浴替代。在家洗澡，則要避免浴室內外溫差過大，擦乾身體著裝後再走出浴室，降低血管因溫差波動的不正常收縮。

陳翰興醫生呼籲，若出現突發性胸悶、胸痛、心悸、心絞痛、喘不過氣或冒冷汗等心臟病症狀，以及嘴歪、流口水、半身無力等中風症狀，就應盡速就醫，把握黃金治療期；平時階段性出現胸悶、易喘、背痛、頭暈等症狀，也應警覺並就醫檢查找出病因，切勿症狀緩解而輕忽嚴重性，心血管疾病其實只要提早發現、積極治療，多半能穩定控制，預後狀況良好。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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