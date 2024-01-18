氣溫驟降防猝死 心肌梗塞年輕化

急性心肌梗塞常讓人猝不及防，近年發生多宗年輕名人因心血管出問題猝死。心血管疾病有年輕化趨勢，維持健康生活型態，才能愛護自己的心，尤其在忽冷忽熱的天氣中，更容易增加猝發風險，不可不慎。

低溫又溫差大 心肌梗塞多驟升

門諾醫院心臟血管內科陳翰興醫生說，低溫加上溫差大，容易造成血管劇烈收縮，導致血壓上升，若血管內不健康的斑塊裂解，可能就會誘發心血管疾病、心肌梗塞或中風發作的機會，因此為避免增加猝死風險，平時就要注意保暖並處於恆溫環境，以免溫差過大，使血管適應不及。

若出現胸痛、上腹痛、呼吸喘或冒冷汗等症狀，務必盡速求醫。陳翰興醫生表示，由於飲食西化，年輕族群多半傾向精緻或高油脂食物，加上生活習慣不佳，容易有三高問題，導致心血管硬化、出現斑塊，若受到壓力、溫差劇烈變化，斑塊剝落恐會堵塞血管，呼籲平時養成健康飲食並適度運動，40歲後也要定期體檢，了解自己是否有三高等慢性病。