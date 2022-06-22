氣管敏感｜患哮喘 要做運動？

吳健聰表示，哮喘其實可稱為氣管敏感，當受到刺激時就會有即時反應，較常見的致敏原包括塵埃、塵蟎及動物毛髮等，惟溫度及濕度的轉變亦會令哮喘或氣管敏感發作，「夏天天氣本身較為潮濕，再加上經常出入冷氣地方，當溫度及濕度突然轉變，氣管未必可以適應到。」另外，潮濕天氣會令霉菌孳生，霉菌的數量與哮喘的發作亦有關係，吳健聰指，只要有適當的對應措施，大家亦毋須過分擔心。

夏天因較潮濕及室內外溫差大，容易造成哮喘發作，因潮濕而孳生的霉菌亦是哮喘的致敏原之一。呼吸系統科專科醫生吳健聰提醒，哮喘患者應少食冰凍食物，亦可透過做運動鍛煉氣管。另外，現時嚴重的哮喘患者可透過注射生物製劑控制病情，惟未必人人適合，建議先諮詢專科醫生。

吳健聰提醒，患有氣管敏感，或哮喘未受控的人士，都不宜食得太多冰凍食物，因為氣管在食道的前面，當吞嚥時氣管的溫度會有改變，間接影響到氣管，產生氣管敏感的症狀，「如果要消暑，飲凍飲可嘗試少冰，或飲用前移走冰塊。另外，從雪櫃取出的飲品都應避免即時飲用，盡量先放於室溫約5分鐘。」

運動鍛煉氣管

哮喘的控制分4部分，除少食凍、辣及酸的食物、避免致敏原外，還包括藥物及運動。吳健聰解釋，運動對於已受控的哮喘非常重要，哮喘病人的氣管因受到外界刺激而長期處於一個發炎的狀態，會收縮及變得較硬，運動可以幫助鍛煉氣管，透過大量呼吸令氣管更軟熟，游水、瑜伽或八段錦都是不錯的選擇。

不過，如果哮喘未受控則不適合做運動，「運動時會有大量的呼吸，例如在戶外，尤其是在山上，容易在短時間內吸入大量冷空氣；在家中運動，如果有養寵物，或會吸入大量貓毛、狗毛，都可能誘發哮喘。」

嚴重可考慮生物製劑

現時主要治療哮喘的藥物是吸入式合體藥物，成分包括吸入式類固醇及長效氣管擴張藥，但有5%至10%的病人，就算用藥很重，甚至加上口服類固醇，仍會出現夜晚喘醒及發作入院等情況。

吳健聰續指，「哮喘有兩個主要的發炎途徑，分別是二型發炎及非二型發炎，二型發炎佔約五至七成哮喘病人。二型發炎病人如屬嚴重哮喘，亦有生物標記，就可以透過精準科學的方式，以生物製劑治療。」生物製劑通常每2至4星期注射一次，副作用較少。「如果哮喘病人轉用口服類固醇後，病情仍然無法控制，應盡快認清自己是否有生物標記，及是否適合生物製劑治療，再加上做運動及避免接觸致敏原，做到全效的控制，減低對藥物的依賴。」