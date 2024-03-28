水原一平涉賭！醫分析「賭博成癮」患者特性　常欠債百萬以上才覺生病

賭博成癮是一種影響大腦成癮中樞的疾病，會讓賭博變成強迫型的行為，常常會使個案、周圍的親友受到極大的痛苦。

大谷翔平貼身翻譯水原一平被爆涉及非法運動博弈，更疑似盜用大谷翔平的資產來還債，消息一出引發熱議。根據臺北市立聯合醫院松德院區一般精神科主治醫生鄭勝允在臨床的觀察，許多個案都和水原一平一樣，有相當好的職業卻賭博成癮，而高學歷、亮眼的工作，往往也是阻礙這些患者求診的原因之一。

賭博成癮影響大腦成強迫行為 患者可能有7症狀

「賭博成癮」在臨床上是一個正式的醫學診斷，鄭勝允表示，它是一種影響大腦成癮中樞的疾病，會讓賭博變成強迫型的行為，常常會使個案、周圍的親友受到極大的痛苦，而患者可能會有以下7種症狀：

花在賭博的金額持續增加：

一開始可能賭個幾百元淺嚐而已，但之後胃口逐漸被養大，要5萬、十萬才夠刺激、過癮。

試著戒賭時會變得焦躁易怒：

賭博的當下會感到刺激、過癮，但沒有賭博的時候就會感到無聊、坐立難安、煩躁，個案往往會用「阿砸」來形容這種感覺。

思緒被賭博所佔據：

賭博有最致命的吸引力，會讓個案朝思暮想，腦中都是跟賭博有關的事情，無論念書、工作、吃飯、洗澡都會一直想到，甚至是睡覺時都會魂牽夢縈。

心情不好、壓力大時更想賭：

心情不好時找不同的方式紓壓是人之常情，但賭博成癮的個案第一個且唯一會想到的紓壓方式就是賭博，不過諷刺的是，他們的壓力來源往往就是賭輸後欠下的債務。

輸錢就會想要翻本：

賭輸了之後，個案常會繼續賭下去，想拚下一把連本帶利贏回來，但反而會欠下更多的賭債。

欺瞞家人：

起初個案會向家人隱瞞事實，並用各種名目、理由向家人要錢，但總有一天紙包不住火了，家人才赫然發現個案的狀況是如此嚴重。

需要靠別人幫忙還債，並因此失去學業、工作、友情或親情：

像水原一平便是很適切的例子，不僅遭到球團開除，同時也失去了許多人的信任。