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健康
2024-03-19 15:11:00

水腫原因及解決方法！常見腳腫、面腫可以咁處理

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水腫原因及解決方法大全！為什麼會水腫？常見腳腫、面腫可以咁處理

水腫原因及解決方法大全！為什麼會水腫？常見腳腫、面腫可以咁處理

水腫英文為edema，造成水腫的原因有很多。多喝水就會造成水腫嗎？水腫與腎臟問題有關？今次Bowtie團隊整合了關於水腫的資訊，並附上解決水腫的方法！

水腫Edema昆甚麼？

水腫（英文︰Edema）是臨床的症狀，由於身體組織中異常積累過多的液體而引起，而且浮腫久久不退﹔水腫最常出現在腳、腳踝和腿部，也有機會出現於手和面部等位置。

一般來說，導致水腫的原因可能是因為日常生活習慣、體質、長途飛行、病理性腫脹、傷口、藥物副作用及懷孕等原因，接下來的部分會再跟大家詳細探討。

水腫｜自我測試（am730製圖） 水腫｜自我測試（am730製圖） 水腫｜自我測試（am730製圖）

水腫症狀

水腫症狀就是身體局部出現腫脹，患處可能出現在身體的任何部位，而腫脹的症狀包括：

  • 身體的某個部位比之前看上去要腫大
  • 腫脹部位失去彈性，壓下去後恢復緩慢
  • 體重增加
  • 腫脹部位看起來有拉伸感或緊繃，皮膚有光澤
  • 患處有輕微疼痛或酸痛感
  • 四肢不靈活

要分辨自己是胖還是水腫，只要按壓皮膚，並觀察凹陷的位置是否馬上回彈。如果皮膚立即回彈，就表示非水腫；若皮膚凹陷的位置沒有馬上回復，那就是水腫了。

搭飛機水腫、皮膚乾燥及經濟艙綜合症？6個飲食習慣舒緩不適（am730製圖） 搭飛機水腫、皮膚乾燥及經濟艙綜合症？6個飲食習慣舒緩不適（am730製圖） 搭飛機水腫、皮膚乾燥及經濟艙綜合症？6個飲食習慣舒緩不適（am730製圖） 搭飛機水腫、皮膚乾燥及經濟艙綜合症？6個飲食習慣舒緩不適（am730製圖） 搭飛機水腫、皮膚乾燥及經濟艙綜合症？6個飲食習慣舒緩不適（am730製圖） 搭飛機水腫、皮膚乾燥及經濟艙綜合症？6個飲食習慣舒緩不適（am730製圖） 搭飛機水腫、皮膚乾燥及經濟艙綜合症？6個飲食習慣舒緩不適（am730製圖）

不同種類水腫原因及解決方法

大多數水腫都是良性，只要能排出體內多餘的液體，水腫就會消退，亦有些水腫情況是由自身身體狀況所引起，就應該密切注意：

小腿／腳

原因

解決方法
  • 久站或久坐
  • 吃過鹹的食物
  • 超重
  • 懷孕
  • 服用某些藥物，例如降壓藥、避孕藥、激素療法、抗抑鬱藥或類固醇
  • 不要久坐或久站
  • 可借助椅子或枕頭的幫助，將腿的腫脹區域抬高於心臟水平
  • 限制鹽份的攝取量
  • 進行溫和的運動，例如步行，以改善血液流動
  • 穿支撐襪可對腿部施加壓力，以防止液體聚集在腿部和腳踝中
  • 保持雙腳清潔、乾爽和滋潤，以避免感染
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通過瑜伽可以改善水腫問題。

通過瑜伽可以改善水腫問題。

原因

解決方法
  • 過敏
  • 眼瞼發炎（瞼緣炎）
  • 紅眼病（結膜炎）
  • 帶狀疱疹
  • 眼瞼油腺堵塞（霰粒腫）
  • 眼瞼感染（麥粒腫）
  • 眼窩周圍感染（眼眶蜂窩織炎）
  • 甲狀腺疾病，如格雷夫斯病
  • 到眼科診所求醫
  • 使用抗生素眼藥水、軟膏、乳膏或口服抗生素治療
夏天飲冰水迷思。（AM730製圖） 夏天飲冰水迷思。（AM730製圖） 夏天飲冰水迷思。（AM730製圖） 夏天飲冰水迷思。（AM730製圖）

放線菌病

可能要服用抗生素

牙齒感染
  • 抗生素來治療感染
  • 可能需要進行根管手術

過敏性結膜炎
  • 不要揉眼睛，避免接觸過敏源
  • 對炎症區域進行冷敷或服用藥物，例如抗組胺藥和抗炎藥或類固醇眼藥水

鼻竇炎

可用熱敷和使用蒸汽療法

斷鼻

止痛藥、和冷敷，可能需要動手術
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淋巴

原因

解決方法
  • 癌症手術
  • 癌症的放射治療
  • 手臂或腿部肌肉的收縮練習
  • 手動按摩淋巴引流
  • 使用低彈力繃帶包裹腫脹範圍引流
  • 在受影響的手臂或腿上的袖子連接到一個泵，該泵會間歇性地給袖子充氣，對肢體施加壓力並將淋巴液從手指或腳趾上移開

月經、懷孕、產後女士較易水腫

正在經歷月經、懷孕、生產過後的女士，亦容易出現水腫的情況：

月經水腫原因

身體會受體內荷爾蒙影響，體內黃體酮處於高水平程度時，令身體看上去顯得浮腫。

懷孕水腫原因

懷孕時雌激素會急速上升，身體的儲水能力隨之增加。多吸收的水份會分佈於身體每一部位，當水分聚積到某一程度，就會出現水腫

產後水腫原因

分成病理性水腫與生理性水腫：

  • 病理性水腫：包括有妊娠毒血症、妊娠糖尿病、妊娠高血壓、妊娠腎臟病等
  • 生理性水腫：生產時用力推進使水分往周邊（如四肢及臉部）推送、產婦飲食營養不均，造成血液中的白蛋白含量不足，血液中膠體蛋白含量過低，滲透壓不足，水分就容易從血管跑到身體組織內；或是坐月子中飲食過鹹、口味過重造成水分滯留等
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水腫解決方法

不應久坐或久站，坐／站太久就應不時轉換姿勢，定時伸展腿部：

 

 

衣飾：穿舒適有彈性的鞋襪 坐時：用矮櫈托高雙腳，避免雙腳盤蹺 睡前：用枕頭墊起小腿，上下左右重複擺動雙腿 睡時：盡量採用左側睡眠姿勢 飲食：均衡營養，充足水分，絕不可刻意減低喝水量

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載

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