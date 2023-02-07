水腫｜簡單自我測試 嚴重水腫可能是3大疾病

不少人均有水腫問題，如果是短暫，及局部性，問題則不大，但如水腫持續，而且症狀嚴重，則可能是心、肝，或腎出現問題，令身體無法排走水分而造成水腫。
水腫的原因並非因飲太多水而造成，飲少一點水並不會減輕水腫的症狀。其實水腫是由於身體的排水功能出現問題，令身體積聚過多水分而形成。
自我測試
如果懷疑自己有水腫問題，可以按壓小腿脛骨邊的位置，再按皮膚的回彈程度判斷水腫的嚴重性。
- 輕微水腫：皮膚下陷約2毫米，立即回彈；
- 中度水腫：皮膚下陷約4毫米，數秒後才回彈；
- 嚴重水腫：皮膚下陷約6毫米，10至12秒後才回彈，另會見到下肢明顯腫脹。
如果水腫持續一至兩周仍未消退，就需要求醫，進行詳細檢查。
可能會引起水腫的疾病
腎小球腎炎：急性腎小球腎炎的初期症狀包括早上臉部水腫、小便帶血及變少；而慢性腎小球腎炎則會引起高血壓、血尿或蛋白尿、下肢水腫及小便有泡等。
心臟衰竭：下肢水腫是患上心臟衰竭很大的警號，由於血液總量供給不足，腎臟不夠血液時，小便量亦會減少，令身體中多餘的水分無法排出，出現下肢水腫，如問題持續，更可能跑到肺臟。
肝硬化：當肝臟不能再製造白蛋白及其他蛋白質，血管的滲透壓亦會下降，水分就會積聚在下肢及腹部，造成水腫。