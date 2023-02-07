水腫｜簡單自我測試 嚴重水腫可能是3大疾病

不少人均有水腫問題，如果是短暫，及局部性，問題則不大，但如水腫持續，而且症狀嚴重，則可能是心、肝，或腎出現問題，令身體無法排走水分而造成水腫。

水腫的原因並非因飲太多水而造成，飲少一點水並不會減輕水腫的症狀。其實水腫是由於身體的排水功能出現問題，令身體積聚過多水分而形成。