水蒸氣治前列腺肥大 保性功能

男士小便有問題，多半屬良性前列腺增生(或稱前列腺肥大)，常見於50歲或以上之男性。當前列腺出現非癌症增生的退化時，就會堵塞尿道及阻礙正常排尿。泌尿外科專科醫生陳偉希指，傳統治療副作用較大，或會損害性功能，如果想減少副作用，可考慮接受水蒸氣療法。

正常老化現象

前列腺為生殖系統中的其中一組器官，負責製造精液中支援精子存活的液體部分，當男性年齡隨時間增長，腺狀組織會出現良性增生，而由於其位置正好包裹尿道並位於膀胱對下，有機會堵塞尿道，造成排尿問題，常見程度亦會因年齡而增加。陳偉希坦言，前列腺增生為男性衰老的生理過程，屬老化現象，醫學上暫未能確定成因。

常見的前列腺增生症狀包括兩大類，第一類是阻塞性症狀，包括小便速度減慢、斷斷續續及仍有殘餘滴感等；第二類為儲存性症狀，包括尿頻、緊迫性尿失禁、夜尿等；再嚴重則可能會出現血尿或急性尿瀦留(下腹劇痛但無法排尿)。然而並非所有患者也會出現相關症狀，近半人士甚至不會有任何病徵。

嚴重程度決定治療方向

即使出現症狀，醫生亦會因應症狀的嚴重程度決定是否需要治療，陳偉希稱，如症狀非常輕微，不影響日常生活，可先改善生活習慣，例如減少於晚上喝水以減少夜尿問題；但如症狀持續則可考慮藥物治療，「藥物治療必須一直服用才見效，患者應考慮效用、副作用及是否願意長期服藥，但如服藥後效果不顯著，甚至出現較嚴重的併發症例如發炎、流血、尿瀦留，甚至影響腎臟，便應考慮進行手術。」

