水蒸氣治前列腺肥大 保性功能

男士小便有問題，多半屬良性前列腺增生(或稱前列腺肥大)，常見於50歲或以上之男性。當前列腺出現非癌症增生的退化時，就會堵塞尿道及阻礙正常排尿。泌尿外科專科醫生陳偉希指，傳統治療副作用較大，或會損害性功能，如果想減少副作用，可考慮接受水蒸氣療法。
正常老化現象
前列腺為生殖系統中的其中一組器官，負責製造精液中支援精子存活的液體部分，當男性年齡隨時間增長，腺狀組織會出現良性增生，而由於其位置正好包裹尿道並位於膀胱對下，有機會堵塞尿道，造成排尿問題，常見程度亦會因年齡而增加。陳偉希坦言，前列腺增生為男性衰老的生理過程，屬老化現象，醫學上暫未能確定成因。
常見的前列腺增生症狀包括兩大類，第一類是阻塞性症狀，包括小便速度減慢、斷斷續續及仍有殘餘滴感等；第二類為儲存性症狀，包括尿頻、緊迫性尿失禁、夜尿等；再嚴重則可能會出現血尿或急性尿瀦留(下腹劇痛但無法排尿)。然而並非所有患者也會出現相關症狀，近半人士甚至不會有任何病徵。
嚴重程度決定治療方向
即使出現症狀，醫生亦會因應症狀的嚴重程度決定是否需要治療，陳偉希稱，如症狀非常輕微，不影響日常生活，可先改善生活習慣，例如減少於晚上喝水以減少夜尿問題；但如症狀持續則可考慮藥物治療，「藥物治療必須一直服用才見效，患者應考慮效用、副作用及是否願意長期服藥，但如服藥後效果不顯著，甚至出現較嚴重的併發症例如發炎、流血、尿瀦留，甚至影響腎臟，便應考慮進行手術。」
水蒸氣療法過程簡短副作用少
現時治療良性前列腺增生一般採用經尿道前列腺電切除術(TURP)的微創手術，病人接受麻醉後，將內窺鏡放入尿道，以電刀切除增生及阻塞壓迫尿道的前列腺組織。此手術效果顯著，惟患者術後或會出現出血、失禁等副作用，亦有機會影響勃起及射精功能。如病人擔心上述副作用，亦可考慮另一微創手術水蒸氣療法。手術中會以無菌水蒸氣注入患者的前列腺，水蒸氣可破壞前列腺組織，令其萎縮以達到治療效果。此手術過程相對簡短，約半小時可完成，患者亦只須接受輕度麻醉。陳偉希續指，除了出血量少，失禁風險低，水蒸氣療法可保留勃起及射精功能，相對適合想保留性功能的男士。
日常生活著手預防
雖然前列腺問題無法預防，但陳偉希建議可從日常生活及飲食著手，延緩因身體老化出現的問題。「有大型研究指出，良好的生活習慣包括多吃番茄和黃豆、減少進食紅肉及高脂肪食物、定期進行如跑步、游泳、打球等令心跳加快的帶氧運動，以及避免吸煙，均可以減低出現前列腺問題的風險。」