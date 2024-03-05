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健康
2024-03-05 13:30:33

求子壓力大！4大備孕地雷曝光　中醫：補對比補多更重要

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求子壓力大！4大備孕地雷曝光　中醫：補對比補多更重要

長期疲勞、睡眠不足以及環境賀爾蒙影響，引發生育危機。

「明明都有按表操課怎麼還是無法懷孕……？」根據台灣家庭醫學會統計顯示，台灣不育症盛行率約10至15％，等於每7對夫妻有1對即可能有不育狀況。知名中醫診所副學術長鄭鴻強表示，雖然環境賀爾蒙無法預防，仍可透過維持正常生活作息、規律運動、飲食均衡並搭配中醫食補提升生育品質，並分享2道高麗蔘「好孕食補」幫助求子夫妻迎來好「孕」。

每7對夫妻就有1對不孕　環境荷爾蒙作祟

台灣家庭醫學醫學會《環境荷爾蒙對人類生殖能力及女性乳房的影響》報告亦指出，生活中充斥的「環境賀爾蒙」會干擾人體內分泌系統進而影響男性、女性體內激素，易使生育品質下降，因此求子男女都有責。

鄭鴻強表示：「對於『不育症』的定義，為夫妻在婚後備孕3年仍未成功的情況下為主，而其中有70％的不孕狀況是由後天因素造成，如工作壓力大、長期疲勞、睡眠不足以及環境賀爾蒙影響，其中環境賀爾蒙包含生活中清潔劑、保養化妝品、塑膠製品等，皆易產生干擾作用，進而引發生育危機。」

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你中了嗎？ 4大備孕地雷曝光

造成不育症的外在因素可分類為4種，備孕的夫妻可以檢視自身狀況，進一步調養打造全方位「好孕」體質

作息不佳：

長期作息混亂，及快速變化的生活型態易使身體進入疲勞、免疫力下降狀況易使外邪入侵，而久坐、缺乏規律運動，則會導致氣滯血瘀，當氣血運行遲緩則易影響女性月經失調、男性精子品質。

飲食不均：

如長期攝取高油高鹽、營養不均衡，易使代謝不易造成體內濕氣過重，成為痰濕體質，易影響體內循環使賀爾蒙失衡。

情緒壓力：

現代人生活壓力較大，許多夫妻受到長輩催生壓力，使雙方性致缺缺、得失心過重或悶悶不樂，鄭醫師說明此狀況易引起肝氣鬱滯，使氣血不和、月經失調、難以入睡等，從而引起難受孕狀況。

生活環境：

生活中存在的環境賀爾蒙容易干擾人體內分泌系統，無形中引發荷爾蒙失調，影響男女生育系統，因此除了避免使用塑膠餐具、使用清潔劑時戴手套，補充保護力對抗外在環境挑戰十分重要。

求子壓力大！4大備孕地雷曝光　中醫：補對比補多更重要

想要迎接好「孕」，除了保持良好生活作息、規律運動外，亦可透過食補調養，鄭鴻強強調：「補對比補多更重要！」

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求子壓力大！4大備孕地雷曝光　中醫：補對比補多更重要

2道中藥食補　打造「好孕」基礎

鄭鴻強說明，想要迎接好「孕」到來，除了保持良好生活作息、規律運動外，亦可透過中醫食補的方式進行調養，但有許多民眾求子心態重，因此特別強調「補對比補多更重要！」

他同步分享2道日常「好孕食補」幫助備孕夫妻打造好孕基礎，「6年根高麗蔘含有30多種人蔘皂苷，能大補元氣調養好孕體質、調節免疫力抵抗環境賀爾蒙所帶來的危害，且經研究證實高麗蔘可有效提升精子活動力，防止環境賀爾蒙傷害，同時舒緩疲勞及壓力，幫助備孕夫妻維持正向備孕情緒。」

藥膳排骨人蔘粥

備孕媽咪氣血不足，建議使用高麗蔘粉加入藥膳排骨搭配使用，高麗蔘粉補氣補力且人體更好吸收，達到最佳調理效果。

材料：

米1杯 、高麗蔘粉3完、排骨、米酒、水、當歸、白芍、川芎、熟地、桂枝、枸杞、茯苓、黃耆、黑棗、杜仲、甘草。

步驟：

１將中藥材加水20杯熬煮至一半的原汁，去除藥材後湯汁備用。

２將排骨汆水後洗淨放入鍋中燉煮40分鐘。

３出鍋後加入高麗蔘粉即可。

鮑魚人蔘粥

對於生活壓力大而影響食慾的夫妻，醫師建議可以透過高麗蔘鬚搭配新鮮鮑魚、枸杞、紅棗入菜，清甜帶有淡淡蔘香的口感具促進食慾效果，且高麗蔘幫助恢復元氣、調節免疫力，紅棗補中益氣、滋補等功效。

材料：

米1杯、高麗蔘片1兩、紅棗5錢、鮑魚適量、枸杞5錢、鹽少許。

步驟：

１將新鮮鮑魚洗淨後川燙，切成小碎片。

２將所有食材丟入燉鍋，燉煮30分鐘即可。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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