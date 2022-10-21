汗斑會傳染？皮膚科醫生教你避免復發

汗斑較少因為直接接觸而傳染，但如果皮膚處於常流汗、較悶熱的情況下，就有被他人傳染的可能。

潮濕悶熱的天氣造成的「汗斑」問題，雖然不是嚴重的皮膚疾病，卻會在皮膚表面產生深、淺色斑塊，影響外觀與日常社交活動，成為不少人的困擾！有鑑於此，食品藥物管理署特別邀請皮膚科胡怡萱醫師，教大家如何對抗汗斑，以及正確使用汗斑藥物來改善皮膚問題。

汗斑是感染造成 真菌引起皮膚炎

胡怡萱醫師表示，汗斑是一種皮膚感染的疾病，又被稱為「變色糠疹」，致病原因是皮屑芽孢菌(馬拉色菌，Malassezia)在皮膚上增生。而這種真菌平常就存在人體皮膚上，當皮膚狀況適合皮屑芽孢菌大量增長時，就會造成汗斑症狀。

汗斑較容易出現在出油、出汗多的地方，因此常見於前胸、後背部位，少數會延伸到後頸、手臂；由於皮屑芽孢菌在皮膚增生時，會影響皮膚的黑色素，因此可能會出現不規則形狀的咖啡色或白色斑塊，並可能有輕微脫皮、粗糙現象。