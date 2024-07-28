江旻憓奪金 素食有助運動表現？

一般人聽到「食素」，總會聯想到整個人無氣無力、面無血色。然而近年一份外國研究發現，素食有助心血管健康以及提升耐力運動的表現！難怪近年不少運動員會轉食素，包括奧運女子重劍金牌得主江旻憓、NBA球星Kyrie Irving等。

事實上，植物也有含有豐富蛋白質的選擇，例如豆類、豆製品、藜麥、堅果、種子等，只要攝取量足夠，便不會與肉食者有很大差別。再者，它們有更多維他命、礦物質和抗氧化物等，對身體有額外好處。

減少疲勞加快復原

該項刊載於《nutrients》的研究指出，耐力運動員患動脈粥樣硬化和心肌損傷的風險高於平均水平。素食可減低心血管疾病風險因素，特別是膽固醇、體重和血壓，而作為健康生活方式的一部分，更有助逆轉動脈粥狀硬化病變，對心血管提供實質的保護。

此外，素食還可能帶來運動表現優勢。首先素食有助減脂，提升肌肉比例；另外，植物常含有碳水化合物，可促進肝醣的儲存，為耐力運動提供充足能量；當減少飽和脂肪及膽固醇的攝取，血液的黏度便有所下降，健康的血管可以更有效率地將養分及氧氣傳送給肌肉；攝取更多抗氧化物，有助去除身體內的自由基，有減低疲勞、加快復原之效，亦可以抗發炎，減少因發炎而導致的疼痛、表現下滑等問題。