沒症狀也可能視網膜病變 醫生提醒：糖尿病患者這檢查每年必做一次

糖尿病不僅影響血糖控制，更可能導致多種併發症，其中視網膜病變對患者視力的威脅最為嚴重。35歲的王小姐雖然血糖控制良好且無視力問題，但在例行覆診時，經醫生建議進行眼底檢查，意外發現視網膜已有輕微病變。所幸及時發現並轉介眼科治療，避免視力進一步損害。此案例顯示，即使沒有明顯症狀，定期檢查仍是守護眼睛健康的關鍵。

早期發現病灶 預防症狀惡化

臺中榮總嘉義分院新陳代謝科主任吳崇榮指出，視網膜病變是糖尿病患者中最常見且危險的併發症之一。許多患者因為視力無明顯問題而忽略檢查，但事實上，視網膜病變初期並無症狀，等到察覺時往往已錯過最佳治療時機。

統計顯示，每4位糖尿病患者中就有1位可能發展成視網膜病變，且隨著病程延長，發病機率逐年上升，10年後可達60%，20年後高達90%。為了守護「靈魂之窗」的健康，醫生建議糖尿病患者每年至少進行一次眼底檢查。