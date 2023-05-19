沒被貓抓也得「貓抓病」！老人幼兒與貓咪互動 不忽略身體傷口

貓咪軟萌可愛是許多人的療愈夥伴，但貓咪身上可能帶有細菌和寄生蟲，若傳染到人體身上將造成健康危機。光田綜合醫院兒科門診收治一名8歲王小妹，她沒有被貓咪抓咬傷，卻感染到大多是由被貓咪抓咬後才可能引起的「貓抓病」，此病一般成人輕症可自愈，但對於幼童、老年人與免疫低下的族群可能造成威脅。

沒有被貓抓咬到 卻得「貓抓病」

8歲王小妹右手肘內側有明顯腫塊突起，呈現微紅腫脹且逐漸疼痛多日，媽媽見狀愈來愈覺得不對勁，在這之前王小妹一向健康，近期沒有運動過度或受傷的情形，便帶王小妹到門診進行診療。江國樑醫師詢問王媽媽家族相關病史，以及王小妹是否曾接觸過貓狗，或家中是否有養寵物，王媽媽表示家中的確有養貓，且王小妹的爸爸曾在一個多月前因為被貓咬傷引發「貓抓病」，導倒腋下淋巴炎與膿瘍並住院接受治療，但王小妹妹並沒有被貓抓咬到，因此不以為意。

江國樑醫師指出，王小妹妹手肘患部有明顯腫塊，並且有疼痛腫脹與輕微發熱；超音波顯示在肘部皮下有一處半徑約1公分的低超聲波訊號的病兆，且白血球與急性反應蛋白輕微偏高，王小妹雖然沒有被貓咪直接咬傷，但疑似家中環境殘留貓蚤，而貓蚤是細菌的宿主，王小妹遭受到貓蚤叮咬而細菌感染，由病徵判定為「貓抓病」，因此建議王小妹住院進行檢查與治療。