沖凍水涼可減肥抗抑鬱 醫生拆解原因 出現3症狀要即時停止

洗冷水澡竟然更健康？有醫生指出，原來洗冷水澡不但可以減肥，更有助遠離抑鬱心情。醫生拆解背後原因，並指出不是人人也適合，建議2類人要小心，如果出現3大症狀更要及時停止。

家庭醫學科醫生李思賢在其 facebook專頁 上分享指，相對於熱療，冷療的科學研究仍在進行中，但其潛在的健康益處已逐漸顯現。冷水作為一種外部刺激，能引發身體出現多種生理反應，當中包括：

冷水洗澡要沖多久？冷水要多冷？

李醫生表示，冷水療法不僅僅是為了適應寒冷，而是利用短時間的冷熱刺激來活化身體的調節機制。不過，如果身體過度適應可能讓自主神經系統的刺激減弱，有可能降低冷熱衝擊所帶來的健康效益。

根據Susanna Søberg博士和Andrew Huberman博士的研究，建議每週總計11分鐘的冷水暴露(冷水療法)，以獲得顯著的生理與心理效益，亦避免對細胞造成過多壓力。所以，每次建議1至2分鐘，就有助有效促進代謝、減少發炎、提升專注力，同時避免過度適應。

另外，李醫生亦建議，可以選擇15°C至更低溫度的水，初學者可從臉部浸泡或是在溫水淋浴中逐漸調低水溫開始，逐漸適應。當習慣後就可以挑戰全身浸泡冷水。

冷療比桑拿更需要勇氣，進行前都會有強烈的抗拒感，李醫生建議，如果只是想提升代謝，透過運動、走路或桑拿會是更舒服的選擇。不過若想短時間內明顯提升精神狀態、增強心理韌性或降低發炎，也可以體驗冷療。他提醒，冷療不是愈久愈好而是找到適當的刺激時間，讓身體受益，並不讓它過度適應。