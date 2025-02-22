沖凍水涼可減肥抗抑鬱 醫生拆解原因 出現3症狀要即時停止

洗冷水澡竟然更健康？有醫生指出，原來洗冷水澡不但可以減肥，更有助遠離抑鬱心情。醫生拆解背後原因，並指出不是人人也適合，建議2類人要小心，如果出現3大症狀更要及時停止。
冷水洗澡可減肥抗抑鬱4大好處
家庭醫學科醫生李思賢在其facebook專頁上分享指，相對於熱療，冷療的科學研究仍在進行中，但其潛在的健康益處已逐漸顯現。冷水作為一種外部刺激，能引發身體出現多種生理反應，當中包括：
- 血管收縮：幫助保持體內熱能。
- 粒線體活化：增加能量生成。
- 釋放神經傳導物質：如多巴胺與去甲腎上腺素。
- 棕色脂肪活性：促進熱量消耗，改善胰島素敏感性。
- 抗發炎反應：刺激抗發炎蛋白質生成，降低全身性發炎。
李醫生指，冷水療法可以有以下好處：
1.提升代謝：
- 短暫的冷暴露能提升代謝率，因為它會刺激棕色脂肪活性，有助消耗熱量，並改善胰島素敏感性。
2.心理健康：
- 冷療能顯著提高多巴胺濃度，研究顯示在14°C的冷水中浸泡1小時，血液中的多巴胺可提升250%。這種效應能持續數小時，讓人感到清醒和專注。冷療提升心情和注意力，並可輔助減輕憂鬱症狀，尤其是與抗憂鬱藥物併用時。因為去甲腎上腺素的提升與警覺性、專注力和認知功能有關。
3.降低發炎反應：
- 根據《Nature Metabolism》的研究指，冷水浴能促進抗發炎激素maresin的生成，這對肝臟及免疫系統都有正向影響。因此，冷療可能對運動恢復和慢性發炎有幫助。
4.恢復運動後的疲勞：
- 冷療有助於恢復運動後的疲勞，但如果目標是增肌，重訓後應避免立即泡冰水，因為過早降低發炎反應可能影響肌肉適應與生長。
冷水洗澡要沖多久？冷水要多冷？
李醫生表示，冷水療法不僅僅是為了適應寒冷，而是利用短時間的冷熱刺激來活化身體的調節機制。不過，如果身體過度適應可能讓自主神經系統的刺激減弱，有可能降低冷熱衝擊所帶來的健康效益。
根據Susanna Søberg博士和Andrew Huberman博士的研究，建議每週總計11分鐘的冷水暴露(冷水療法)，以獲得顯著的生理與心理效益，亦避免對細胞造成過多壓力。所以，每次建議1至2分鐘，就有助有效促進代謝、減少發炎、提升專注力，同時避免過度適應。
另外，李醫生亦建議，可以選擇15°C至更低溫度的水，初學者可從臉部浸泡或是在溫水淋浴中逐漸調低水溫開始，逐漸適應。當習慣後就可以挑戰全身浸泡冷水。
冷療比桑拿更需要勇氣，進行前都會有強烈的抗拒感，李醫生建議，如果只是想提升代謝，透過運動、走路或桑拿會是更舒服的選擇。不過若想短時間內明顯提升精神狀態、增強心理韌性或降低發炎，也可以體驗冷療。他提醒，冷療不是愈久愈好而是找到適當的刺激時間，讓身體受益，並不讓它過度適應。
出現3症狀要即時停止
不過，李醫生指，冷水療法並不適合所有人，特別是以下情況：
- 健康風險：冷水會使血管急劇收縮並影響心血管系統，對於有高血壓、心血管疾病等健康問題的人，應在醫生指導下進行。
- 身體反應：若出現頭暈、皮膚蒼白或異常顫抖等不適，應立即停止冷療，避免低溫症或其他不適應反應。
李醫生提醒，冷水療法雖然具有多項潛在益處，但每個人對冷療的適應能力不同，建議根據個人身體狀況謹慎選擇。挑戰自我，體驗這種冰涼的清醒感，但同時確保安全，讓這場挑戰真正帶來健康效益。