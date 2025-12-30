沖完涼5分鐘皮膚乾到反光易患濕疹！醫生教6招改善皮膚健康

亞洲人較易有濕疹是基因問題，還是環境問題？有醫生指出，亞洲人擁有濕疹體質，就算在相同保養條件下，亞洲人的皮膚更可能出現乾、裂、刺、癢的情況。最常見的情況如洗澡後5分鐘，皮膚就會感覺繃緊。醫生教大家有６大方法有助改善皮膚健康。

濕疹是過敏反應？ 遺傳優生科醫生張家銘在其Facebook專頁上分享指，亞洲人所經歷的異位性皮膚炎(濕疹)，並不只是單一過敏反應就可以解釋。這種情況更像是身體內多條免疫通路同步被激活的複雜情形。根據2025年《Annals of Dermatology》的最新綜述，透過了解更多的知識，我們能夠發現許多困擾的問題都有其根源，而並非治療無效或個人做得不夠。 我們經常將濕疹歸於「過敏體質」，但更深層的問題則是皮膚屏障本身的脆弱性。這一點與一個關鍵基因有關，即FLG絲聚蛋白基因(filaggrin)，這個基因如同皮膚的基石，決定了其對外部刺激的抵抗能力。我們擁有獨特的基因突變形式。例如，研究發現韓國、日本和中國族群存在不同的FLG基因缺陷。當FLG基因功能減弱時，皮膚縫隙會變大，水分流失率加快，過敏原、細菌和污染物更易侵入，從而使任何刺激對身體來說都是放大版的困擾。 濕疹不是突然爆發 張醫生解釋指，亞洲人的免疫系統似乎具備一種「專屬的敏感配置」。當面對空氣污染、氣候劇烈變化、心理壓力增加、失眠、重口味飲食以及皮膚接觸細菌等因素時，這些都可能悄然提升免疫系統的活躍性。雖然不會立刻出現明顯的病徵，但皮膚卻會逐步陷入發炎狀態。很多人誤認為這是病情的突發性爆發，實則是免疫系統長期壓力累積的後果。

亞洲人易患濕疹？ 張醫生指，在生活中的亞洲型濕疹線索的例子包括： 1. 皮膚更容易出現乾燥和不適： 在相同保養條件下，亞洲人的皮膚更可能出現「乾、裂、刺、癢」的情況，這與FLG基因功能弱及皮膚屏障較薄有關。生活中常見現象包括： 洗澡後五分鐘內若不立即保濕，皮膚會感覺繃緊。

氣候變化或空氣乾燥時，皮膚會開始癢感。

衣物材質如果稍微粗糙，皮膚會出現紅腫現象。

曬太陽或流汗後，皮膚的紅腫情況會加劇。

使用相同清潔產品時，其他人無任何不適，而自己卻感癢。 2. 濕疹的表現類似銀屑病： 研究指出，亞洲人擁有更高的第十七型免疫反應(Th17)和第二十二型免疫反應(Th22)，這會使皮膚變厚、粗糙，並出現脫屑情況。生活中可以觀察到： 皮膚呈濕疹的紅，還展現出銀屑病的特徵。

脫屑明顯、邊界清晰，觸感粗糙。

抓癢愈多，厚度愈明顯，特別是小孩的前小腿或肘部最為常見。 3. 反覆感染的情況： 亞洲濕疹患者的皮膚細菌失衡現象更加明顯，特別是金黃葡萄球菌。在生活中表現為： 濕疹一旦破皮，癒合變得困難。

常常在同一部位復發。

用藥後暫時改善，幾天後便會再度發作，這並非因為治療不當，而是因為「菌相」未能恢復平衡。 4. 環境因素導致症狀惡化： 研究表明，空氣污染與發炎情況有高度相關性。生活中可見的現象包括： 當PM2.5濃度上升時，濕疹症狀立刻加重。

季節轉換時，皮膚狀況惡化更加明顯。

加班晚睡後，第二天皮膚會出現大片紅腫。

出國到乾冷地區，皮膚的情況則會立即惡化。

6招改善皮膚健康 張醫生指出，當面對這樣天生「薄弱」的皮膚，可以採取一些措施來保護和修復它。這些措施包括每天的「補水、補油和增強屏障」，同時盡量減少各種刺激。保濕不僅僅是表面工作，它是改變發炎進程的第一步。 1. 主動補強皮膚屏障： 皮膚天生較薄應該主動進行日常的補水與保濕，保濕應視為治療的一部分，而非單純的美容程序。可採用以下方式： 洗澡後3分鐘內應用保濕產品。

選擇更高油脂含量和封閉性的乳霜。

保濕擦到「不乾」，而不是擦到不癢。

冬天一天至少3次。 2. 減少清潔過度： 減少過度清潔，才能保留好菌的「安全網」。

研究很明確：菌相失衡與濕疹惡化高度相關。

所以建議： 避免使用強清潔力清潔用品；

不要天天用沐浴乳洗全身；

孩子建議「溫水 + 手洗」即可；

皮膚破皮時絕對不使用磨砂、香精、酒精產品；

目標不是洗乾淨，是保護菌相。 3. 調整治療策略： 當濕疹顯現銀梢病特徵時，需酌情調整治療方向。若確認Th17和Th22較強，可能導致傳統療法的效果不佳，此時應與醫生協商，考慮其他免疫治療選項，例如JAK抑制劑。亞洲型混合濕疹判斷方法： 脫屑明顯；

邊界清楚；

厚度明顯增加。 4. 注重環境保護： 空污與濕疹高度相關，日常要把「環境防護」納入治療。

如果嬰幼兒或成人濕疹一直反覆，而家中位在交通密集、PM2.5高區域，研究指出這是重要誘發因子。

建議： 家中放空氣清淨機；

外出高空污天數減少戶外活動；

外套、床單要避免把空污帶到皮膚；

從環境把免疫壓力降到最低。 5. 管理睡眠和壓力： 睡眠不足和高壓環境是容易被忽視的免疫調節因素。亞洲濕疹患者對壓力格外敏感，因為Th22反應直接與神經系統相關，建議： 保持固定的睡眠時間；

睡眠前減少藍光刺激；

面對壓力加重的情況，濕疹惡化是正常現象，應調整護理策略。 6. 飲食與發炎控制： 雖然沒有特定飲食直接引起濕疹，但整體發炎狀態愈高，皮膚的穩定性下降。建議飲食應促進免疫系統的穩定： 增加深綠色蔬菜的攝取；

減少油炸和加工食品；

適量攝入富含omega-3脂肪酸的食物；

優先吃原型食物。 張醫生提醒，亞洲人的異位性皮膚炎是一種複雜的多重免疫反應，而非簡單的過敏現象。了解這一點後，我們便不會輕易將問題歸咎於自身的不足。反之，我們能夠更有效地照顧自己的健康，使身體逐漸回復平衡。濕疹的出現並非皮膚的反抗，而是身體在表達一種需要重新調整生活方式的訊號。當我們認真傾聽這些信號，身體自然會逐步進入自我療癒的狀態。