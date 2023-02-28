沖繩人愛吃紫薯 「藍區飲食法」盛產百歲人瑞

地球上5個「藍色地區」(Blue Zones)包括意大利薩丁尼亞、日本沖繩等地，靠著植物性飲食、維持充足活動量、維持身心健康等生活方式，屢創長壽紀錄。美國藍區(Blue Zones)機構創辦人丹布特納(Dan Buettner)表示：「直到1975年，沖繩人的膳食攝入量都來自紫薯，我認為它創造了人類歷史上最長壽的人口數。」

「藍色地區」盛產百歲人瑞

據《CNN》報道，全球5個最長壽的地區，包括意大利的薩丁尼亞島、希臘的伊卡利亞島、日本沖繩、哥斯達黎加的尼科亞、美國加州羅馬琳達等地，當地居民相當長壽，甚至壽命可達100歲甚至超過100歲，這些地區被稱為「藍色地區」。

專家分析，這裡的居民擁有共同的環境和生活方式，有助於他們長壽，包括經常步行、喜愛園藝、外出騎自行車，他們與親友關係密切，有人生目標，而且通常是某個社會或宗教團體的成員，抗壓性好。他們以植物性飲食為主，而且在吃飽之前就停止進食，不會吃過頭。

美國藍區(Blue Zones)機構旨在幫助民眾活得更長壽、更健康，創辦人丹布特納(Dan Buettner)表示，「藍色地區」的人不單靠飲食吃的健康，而是以整體生活方式達到長壽，地球上任何人都可以參考這種生活方式，無論在哪裡生活和吃飯，即使是在美國這樣高度加工、痴迷食物的文化中，只要掌握原則也能活得健康。