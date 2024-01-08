治感冒視乎病機 勿胡亂服藥

最近天氣忽冷忽熱，一不小心很容易會感冒。西醫普遍認為感冒是病毒入侵，免疫系統產生白血球攻打病毒的過程；而在中醫角度，一個人發病與否則與正氣強弱有關。註冊中醫師劉達康指，除了自身正氣外，天時亦是關鍵，但各人的病機未必一樣，提醒大家切忌胡亂服藥，以免感冒發展成壞病。 中醫認為「正氣存內，邪不可干」及「邪之所湊，其氣必虛」，意指一個人發病與否視乎正氣強弱。劉達康強調，正氣並非免疫力，除了自身正氣亦要看天時，「我們有六氣，風、寒、暑、濕、燥、火，當它們太旺盛時就有機會侵襲人體，所以就算人體不虛都可能發病。」

疾病是個動態的過程，要判斷是甚麼邪氣侵襲人體，及機體如何與邪氣對抗，因人體表現的症狀只是一個表象，背後有很多原因都可以導致這個結果，如風寒感冒及風熱感冒可以發燒，故中醫須透過望、聞、問、切才分辨得到。



亂清熱小心壞病 如果患者發燒，中醫不會針對退燒用藥，劉達康指，發燒只是疾病發展機理的其中一個過程，其實不同的邪氣也可以引起發燒，所以用藥時要針對散寒或清熱，例如散寒濕用藿香正氣水、散風熱用銀翹散等。坊間有不少類似的中成藥售賣，很多人誤會發燒就是有熱，需要清熱而服食銀翹散、連花清瘟膠囊等，劉達康表示絕對不建議，「發燒有熱的講法原則上沒有錯，但就算是寒氣困住陽氣而化火都可以發燒，散走寒氣就可以處理發燒問題。如使用清熱藥則可能加重寒氣，只可以暫時退燒，亦有可能燒得更高。所以患上感冒時建議立即看中醫，切忌胡亂服藥，以免感冒發展成壞病(治療錯誤而病情轉壞)，或須花更多時間處理。」