治療尿失禁 改善生活質素

數據指出，尿失禁影響約兩成女士；或者有人認為這是正常的生理轉變，年紀漸長便會出現。婦產科專科醫生于春紅指，雖然年紀大的尿失禁風險較高，但不代表不能處理，只要面對問題並接受適當治療，便可找回生活質素。 于春紅續指，尿失禁的分類中，較多是腹腔受壓引致的壓力性尿失禁；其次是膀胱過分敏感的急迫性尿失禁，亦有患者同時出現兩種成因的混合性尿失禁。尿失禁影響女士較多，原因是懷孕、生產、停經等風險因素都是女性獨有的生理過程；而其他高危人士包括肥胖、有長期咳嗽、便秘問題者或患有膀胱過度活躍症的人士。

問診判斷嚴重性 判斷尿失禁的嚴重程度，醫生首先會問症，于春紅表示，「首先是發生的次數，如果咳或打噴嚏才有，沒感冒就沒事的，情況相對輕微；若每天總會發生幾次，就比較嚴重。另外是失禁的量，有些患者表示每次只滲幾滴尿，有些則整泡尿都走出來。第三是有否需要用額外衛生用品如衛生巾、紙尿褲。最後就是否影響日常生活，如避免出門、不搭長途車等，從而評估問題嚴重性。」 膀胱日記了解病情 醫生亦會作臨床檢查，如叫患者躺在床上咳嗽，查看有否尿滲出現。而較客觀的有尿動力測試，利用儀器評估尿道及膀胱的壓力變化。于春紅補充，「尿頻、尿滲的病人，我們也建議她們寫『膀胱日記』，記下喝水、小便的時間和分量，也寫下尿滲的情況，如當時正在做甚麼等，有助醫生了解情況。」



減輕體內壓力 針對壓力性尿失禁，可先嘗試保守治療，即排除高危因素，如飲食增加纖維攝取避免便秘、肥胖者嘗試減重，另外就是做盆底肌肉運動。于春紅解釋，「盆底肌肉由肌肉、韌帶及筋膜組成，承托盆腔內的器官。強化盆底肌肉可以改善及預防尿失禁問題。」如果保守治療無效，便要考慮手術，將一條纖維帶放入體內以控制病情。「手術比起以前要開刀的簡單得多，順利的話1小時完成，一般觀察一晚，小便回復正常的話第二天就可出院。」 改善小便習慣 至於急迫性尿失禁，除了盆底肌肉運動之外，還可透過改善小便習慣及藥物治療以減輕尿急尿頻症狀。于春紅指出，「有些女士以為忍尿不好，每隔一會便上廁所，有點矯枉過正。每天日間小便約6至7次、每次有200至250毫升的尿量，是比較合理的次數和分量。另外，晚上避免喝太多水、湯、水果等，就可減少夜尿次數。」 盆底肌肉運動

運動分持續性收縮(慢組)運動和快速收縮(快組)運動，分別針對壓力性尿失禁及急迫性尿失禁，建議每日做3次運動，每次都包括快組和慢組運動。

1.何時何地，站著、坐著或躺卧時都可隨時開始。

2.慢慢(慢組)或快速(快組)收縮肛門周圍、陰道口及尿道口的盆底肌肉，保持收縮8至10秒(慢組)或1至2秒(快組)，然後放鬆5至10秒(慢組)或1秒(快組)。

3.重複做30至40下(慢組)或10至20下(快組)。