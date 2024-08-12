治療甲狀腺結節 一定要靠手術？

甲狀腺結節，即甲狀腺內出現腫塊，大部分為良性。外科專科醫生馮堯煇指，隨著年紀增長，出現甲狀腺結節的風險會愈高，另外飲酒、吸煙和肥胖也屬高危因素；醫生會以三部曲檢查結節，無論屬性如何，現時治療甲狀腺結節的方法仍是透過手術切除。

惡性比例小

甲狀腺結節可分為良性及惡性，馮堯煇稱，臨床上約每十個中出現一個惡性甲狀腺結節。結節未必有症狀，大部分都是在患者做身體檢查時發現，也有部分人因頸部出現腫塊而發現。甲狀腺位於鎖骨對上，頸部中下方，其實患者可簡單透過位置判斷，甲狀腺在中間，淋巴位在兩側。

檢查三部曲

甲狀腺癌的患病年齡層與其他癌症有少許不同，患者年齡主要集中在60歲以上及30歲以下。惟不論良性惡性，甲狀腺結節的高危因素也相若，包括年紀大、飲酒、吸煙和肥胖等，馮堯煇續指，如頸部過去曾接受電療或接觸輻射，也會增加甲狀腺癌的風險。

當懷疑是甲狀腺結節時，醫生會做三部曲的檢查，第一是臨床檢查，詢問病歷及進行觸診；第二步是以超聲波做結構性檢查及抽血檢查甲狀腺功能；最後是穿刺檢查，透過抽組織化驗進一步確定腫瘤屬良性還是惡性。