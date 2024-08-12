治療甲狀腺結節 一定要靠手術？

甲狀腺結節，即甲狀腺內出現腫塊，大部分為良性。外科專科醫生馮堯煇指，隨著年紀增長，出現甲狀腺結節的風險會愈高，另外飲酒、吸煙和肥胖也屬高危因素；醫生會以三部曲檢查結節，無論屬性如何，現時治療甲狀腺結節的方法仍是透過手術切除。
惡性比例小
甲狀腺結節可分為良性及惡性，馮堯煇稱，臨床上約每十個中出現一個惡性甲狀腺結節。結節未必有症狀，大部分都是在患者做身體檢查時發現，也有部分人因頸部出現腫塊而發現。甲狀腺位於鎖骨對上，頸部中下方，其實患者可簡單透過位置判斷，甲狀腺在中間，淋巴位在兩側。
檢查三部曲
甲狀腺癌的患病年齡層與其他癌症有少許不同，患者年齡主要集中在60歲以上及30歲以下。惟不論良性惡性，甲狀腺結節的高危因素也相若，包括年紀大、飲酒、吸煙和肥胖等，馮堯煇續指，如頸部過去曾接受電療或接觸輻射，也會增加甲狀腺癌的風險。
當懷疑是甲狀腺結節時，醫生會做三部曲的檢查，第一是臨床檢查，詢問病歷及進行觸診；第二步是以超聲波做結構性檢查及抽血檢查甲狀腺功能；最後是穿刺檢查，透過抽組織化驗進一步確定腫瘤屬良性還是惡性。
手術才能根治
甲狀腺結節的治療無法用藥物處理，馮堯煇解釋，結節不能靠食藥消失或變小，「檢查結果會清楚列明結節屬於惡性還是良性，日後變成癌症的風險等，如果屬良性，病人可根據這些資料決定是否切除；惡性腫瘤則可考慮電療、化療等，但想完全根治就只能透過手術。」
良性患者可選擇切除一半，或整個甲狀腺切除。而確診甲狀腺癌時，不論第幾期，大部分情況下都會建議切除整個甲狀腺，術後再考慮其他輔助方法減低復發風險，包括電療及甲狀腺腫瘤放射碘治療等。放射同位素碘(放射碘)是附帶輻射的碘質，當它被人體吸收後，會集中在甲狀腺組織，可以消滅手術後餘下的正常或惡性甲狀腺細胞，減少腫瘤復發的風險，幫助日後監察病情，亦可用來治療復發的甲狀腺腫瘤。
或須長期服藥
甲狀腺負責分泌荷爾蒙，以調節新陳代謝、消化、體溫、腦部功能和精力等。切除一半後，並不會對日常生活造成任何影響；但如患者將整個甲狀腺切除，就需要長期服藥，補回身體需要的荷爾蒙。
另外切除手術後也有可能出現副甲狀腺問題，馮堯煇指，「副甲狀腺是內分泌腺，通常有4個，分上下兩對，呈扁圓形獨立小體，負責分泌副甲狀激素，配合甲狀腺分泌的降鈣素，能調節體內鈣、磷代謝。如不幸地4粒副甲狀腺也被切除，就有機會導致鈣低，需要服食補充鈣質的藥物。」