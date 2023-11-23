治療白內障 令黃斑病變惡化？

大部分患白內障的人，都是60歲以上，因此有時除了白內障，可能同時出現其他眼疾，例如黃斑病變，亦是白內障患者常見的「共存問題」。究竟白內障手術會否影響黃斑病變的病情？眼科專科醫生湯文傑表示，總括大多數主要研究的結果，白內障手術似乎並未導致黃斑病變惡化。

黃斑病變並不是一件小事，湯文傑指出，「首先是影響視力，很快伴隨而來的就是各種生活以及工作上的不便，嚴重的更可以導致失明，而一旦失明就難以復原。」因此，當白內障患者同時出現黃斑問題時，意味著白內障手術未必能解決患者的所有視力問題。 黃斑病變徵狀或變明顯 在某些情況下，成熟的白內障或會掩蓋了黃斑病變的症狀。當移除白內障之後，視力更加清晰，這意味著黃斑病變的症狀(如視力扭曲)會變得更加明顯。湯文傑續指，「另一方面，白內障可能會影響眼科醫生診斷或監測黃斑病變的進展。」黃斑病變患者的視力或會出現模糊、影像扭曲、色彩變淡、盲點，主要影響中央視力；白內障則為晶狀體變得混濁，影像暗淡、模糊。

手術不影響乾性黃斑病變 患者不應因為黃斑病變而拒絕手術，尤其乾性黃斑病變。湯文傑解釋，「黃斑病變分乾性和濕性，關於白內障手術是否會加劇乾性黃斑病變的進展，至今仍具爭議。如果患者沒有視網膜下新生血管形成或滲漏，則沒有充分的證據表明白內障手術會加劇問題。」研究顯示，如果發現黃斑滲漏，通常會注射抗血管內皮生長因子(anti-VEGF)藥物以減少滲漏。這些患者還需要定期進行適當的視網膜評估，以監測黃斑病變。