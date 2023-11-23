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健康
2023-11-23 04:29:57
日報

治療白內障 令黃斑病變惡化？

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治療白內障 令黃斑病變惡化？

治療白內障 令黃斑病變惡化？

大部分患白內障的人，都是60歲以上，因此有時除了白內障，可能同時出現其他眼疾，例如黃斑病變，亦是白內障患者常見的「共存問題」。究竟白內障手術會否影響黃斑病變的病情？眼科專科醫生湯文傑表示，總括大多數主要研究的結果，白內障手術似乎並未導致黃斑病變惡化。

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黃斑病變並不是一件小事，湯文傑指出，「首先是影響視力，很快伴隨而來的就是各種生活以及工作上的不便，嚴重的更可以導致失明，而一旦失明就難以復原。」因此，當白內障患者同時出現黃斑問題時，意味著白內障手術未必能解決患者的所有視力問題。

黃斑病變徵狀或變明顯

在某些情況下，成熟的白內障或會掩蓋了黃斑病變的症狀。當移除白內障之後，視力更加清晰，這意味著黃斑病變的症狀(如視力扭曲)會變得更加明顯。湯文傑續指，「另一方面，白內障可能會影響眼科醫生診斷或監測黃斑病變的進展。」黃斑病變患者的視力或會出現模糊、影像扭曲、色彩變淡、盲點，主要影響中央視力；白內障則為晶狀體變得混濁，影像暗淡、模糊。

眼科專科醫生 湯文傑

湯文傑指白內障患者即使同時患有乾性黃斑病變，也應該接受人工晶體手術，解決白內障問題。

手術不影響乾性黃斑病變

患者不應因為黃斑病變而拒絕手術，尤其乾性黃斑病變。湯文傑解釋，「黃斑病變分乾性和濕性，關於白內障手術是否會加劇乾性黃斑病變的進展，至今仍具爭議。如果患者沒有視網膜下新生血管形成或滲漏，則沒有充分的證據表明白內障手術會加劇問題。」研究顯示，如果發現黃斑滲漏，通常會注射抗血管內皮生長因子(anti-VEGF)藥物以減少滲漏。這些患者還需要定期進行適當的視網膜評估，以監測黃斑病變。

人工晶體

人工晶體推陳出新，但黃斑病變患者應還原基本步，選擇傳統單焦晶體。

改善視覺色彩

由於黃斑病變和白內障都會降低對比敏感度，去除了白內障之後通常也會改善這種情況。湯文傑認為，「因此，即使白內障手術可能無法改善某些患者的視力，但重拾因白內障而失去的對比敏感度之後，看不同顏色的效果會比手術前更好。值得留意的是，如果患者患有中度至重度老年黃斑病變，由於他們可能已存在對比敏感度損失，於白內障手術中應該選擇單焦人工晶體，以免多焦人工晶體對視覺功能產生有害影響。」

若患者有嚴重白內障和嚴重黃斑病變，多項研究表明，白內障手術可以顯著改善周邊視力，使整體生活質素得到改善。

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