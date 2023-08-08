治療雄性禿口服藥影響性功能？破解男士恐慌

頭髮堪稱男人的第2張臉。然而，國外與網路上多年來流傳著服用口服藥物會影響性功能的說法，引起許多髮友的恐慌！生髮診所院長蔡宗樺說明，僅約2%左右的患者會發生此狀況，而且藥物代謝速度非常快，不到一天就會代謝掉一半，不會造成永久性問題。 雄性禿原因多元 造成雄性禿的原因多元，家族遺傳基因為主要原因。頭皮毛囊中含有高濃度二氫睾固酮(Dihydrotestosterone, DHT)，可能縮短頭髮毛囊生長期並使其逐漸萎縮。治療雄性禿口服藥主要成分為Finasteride，透過藥物抑制DHT生成的機轉來改善雄性禿，降低潛在毛髮掉落並維護頭皮毛髮生長。

蔡宗樺解釋，口服藥的副作用為性慾下降或性功能下降，不過比例並不高，僅約2%左右的患者會發生此狀況。而且藥物代謝速度非常快，不到一天就會代謝掉一半，因此停藥可恢復正常性慾與性功能。口服藥在全世界已經使用了數十年，產生副作用的報告非常少。由於性功能障礙與諸多因素相關，醫學上大部分專家認為，生髮口服藥代謝速度非常快，因此不太可能造成永久性問題。