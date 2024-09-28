泌尿道壁有如水泥牆！中年男「泌尿道長期發炎」致腎臟嚴重受損

61歲梁姓男子這半年來反覆發燒及泌尿道感染，住院多達6次，日前再度復發，轉院到衛福部彰化醫院就醫，多科會診發現包括腎臟及輸尿管等泌尿道系統被一層像是水泥、蛋殼的鈣化物覆蓋，被稱為Encrusted uropathy(結殼性泌尿系統病變)，因此造成泌尿道長期發炎，急性腎臟功能惡化。

彰化醫院腎臟科主任蔡旻叡表示，泌尿道結石通常會有頻尿、血尿、疼痛、甚至尿失禁等情形，但這起個案病人並不太會疼痛，而是一再地發炎感染。從超聲波發現梁男的腎臟有類似鈣化的強回音反射，卻又不是典型腎臟結石，在腎臟科、泌尿科及感染科一起會診下，進一步從腹部電腦斷層發現鈣的沉積物覆蓋在泌尿道系統的內部表面，包括腎臟髓質及輸尿管，像是一層蛋殼一樣，也可以看成內壁有如敷上一層厚厚的水泥，輸尿管因此阻塞擴大，造成水腎及慢性發炎現象。

棒狀桿菌致病力很弱，毒性低，培養不易，在臨床上經常被忽略，然而在少數病人(10%)身上會引起類似結石的沉積病變。

蔡旻叡表示，病人尿液進一步培養出棒狀桿菌(Corynebacterium urealyticum)，這種細菌致病力很弱，毒性低，培養不易，在臨床上經常被忽略，然而在少數病人(10%)身上會引起類似結石的沉積病變，產生俗稱鳥糞石的磷酸銨鎂及磷酸鈣混合結石沉積。不同於一般結石的是，石頭不會結成塊狀，而是如本起個案，像水泥般地覆蓋住泌尿道。此病症比較可能發生於免疫力不足、臥床或是長期置放尿管的病人身上。

結石不結塊但如水泥般覆蓋

罕見棒狀桿菌也是原因之一

罕見棒狀桿菌也是原因之一 結石不結塊但如水泥般覆蓋

罕見棒狀桿菌也是原因之一 結石不結塊但如水泥般覆蓋

罕見棒狀桿菌也是原因之一 結石不結塊但如水泥般覆蓋

預防結晶成石，最重要的是多喝水、不要憋尿、適度運動，營造出較為不易結石的環境。

多喝水、不憋尿 一有症狀需積極找出病因

蔡旻叡說，釐清病因後，為梁先生使用抗生素及進行多次的輸尿管內視鏡手術去除石片，已經不再發燒，但其腎絲球過濾率(eGFR)僅剩20，顯見半年的持續性泌尿道發炎已損害腎臟功能。

蔡旻叡強調，泌尿道結石可能發生在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道，不管是哪種形狀，要預防結晶成石，最重要的是多喝水、不要憋尿、適度運動，營造出較為不易結石的環境。

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