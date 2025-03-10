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健康
2025-03-10 11:30:00

泌尿道結石話你知(一) 結石阻塞可引起疼痛 甚至引發炎症傷害大

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腎石
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泌尿道結石是常見的泌尿系統疾病，尤其常見於40歲以上的男性，發病率可以高達10%。泌尿道結石的出現與水分攝取不足、飲食習慣及代謝異常等因素有關。雖然這類問題十分常見，但其實只要稍微調整一下日常生活，便可以大大減低患病的機率。

結石可有不同成分

出現在泌尿道的「結石」，是指由腎小管內高飽和度的礦物質，聚積在一起形成的結晶體，並與其他物質組合而逐漸增大，變成一粒粒的結石。結石可以根據成分不同而分為草酸鈣結石、磷酸鈣結石、磷酸銨鎂結石及尿酸結石。

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結石常見症狀

這些結石可以出現在腎臟、輸尿管及膀胱等泌尿系統器官，早期及細小的結石未必會產生症狀，但當結石造成阻塞，引起的疼痛可以令人難以忍受，特別是急性結石絞痛的出現更可使人坐立難安、痛苦萬分。常見症狀包括：

  • 疼痛：間歇性或慢性腰部鈍痛、悶痛或腎部絞痛，並伴隨噁心、嘔吐、坐立不安等。
  • 噁心、嘔吐、腹瀉：因為腎臟和胃有同一神經分布，且因結石可刺激自律神經產生痙攣，繼而影響腸胃收縮引發腸胃不適 的現象。
  • 血尿：即尿中帶血，或尿急、排尿不暢的情形，經常伴隨腎絞痛時出現。
  • 感染及顫抖：結石阻塞嚴重可引起感染相關的發燒及顫抖症狀。
  • 排尿改變：結石可能刺激膀胱而導致急尿、頻尿或尿瀦留現象。

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