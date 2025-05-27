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健康
2025-05-27 18:41:00

泓博醫療創「單日脫疣人次最多」世界紀錄 匯聚專業醫療團隊 協力傳遞健康訊息

資料由客戶提供

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（由左至右)世界紀錄協會高級認證官吳華江先生、Love Encore Founder & Director Andrew Chow、培苗兒童發展基金總幹事Jon Lee、泓博醫療集團董事Janet Ip、泓博醫療集團董事Stephen Cheng、泓博醫療醫務總監Dr. Thomas Li及冠君產業信託行政總裁候迅女士一同為創世界紀錄合照留念

本港領先的醫療服務機構泓博醫療於2025年5月26日創下歷史性的一頁！由培苗兒童發展基金全力贊助，泓博醫療提供專業脫疣治療服務的「5・26慈善脫疣日」在世界紀錄協會認證下，於旺角朗豪坊成功創下「單日脫疣人次最多」世界紀錄，活動最終以164人完成，超越原定100人的目標。今次活動不但展現了醫療團隊的專業力量，同時傳遞健康與關懷，讓港人重拾自信與美麗。

為響應「亞洲醫療健康高峰論壇」，慈善組織培苗兒童發展基金特別邀請專業醫療團隊，為活動提供可靠的脫疣治療服務。泓博醫療接受邀請，並安排專業註冊醫生團隊親自主理，確保治療質素。活動不僅協助有需要的患者解決疣病毒困擾，更透過活動讓公眾了解疣的成因、種類、預防方案及治療方法等。泓博醫療冀望是次活動可以提升市民對健康的關注，鼓勵及早治療，減低疣病毒的傳播風險，保障個人及家人健康。

泓博醫療創下歷史性一頁，成功創下「單日脫疣人次最多」世界紀錄。

世界紀錄協會高級認證官吳華江先生頒發認證書予泓博醫療兩位集團董事Janet Ip及Stephen Cheng。

活動當日，泓博醫療團隊以精準技術為超過100位患者提供治療，成為首間醫療服務機構成功創造「單日脫疣人次最多」世界紀錄。世界紀錄協會高級認證官吳華江先生親臨監證，並即場頒發認證書予泓博醫療兩位集團董事Janet Ip及Stephen Cheng，正式宣佈確認泓博醫療創立「單日脫疣人次最多」的世界紀錄。大會同時特別舉行儀式，感謝泓博醫療、朗豪坊及各機構協辦並支持活動，並表揚泓博醫療的醫療專業與社會貢獻。泓博醫療代表表示：「疣病毒屬可傳染性，不僅影響外觀，更可能對心理健康造成長遠影響。我們希望透過這次活動，結合醫療與慈善力量，讓更多人認識及早治療的重要性，重拾健康與自信。」

作為本港高端醫療服務的翹楚，泓博醫療以環球視野、精準治療及經驗豐富的醫療團隊見稱，獲邀於活動上提供專業治療服務，足見對醫療團隊的肯定；加上收費透明劃一，貼心協助患者處理保險索償，是值得信賴的醫療夥伴。此次活動不僅展現其專業實力，更彰顯社會責任，為港人帶來健康與美麗的雙重保障。

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由培苗兒童發展基金全力贊助，泓博醫療提供專業脫疣治療服務的「5・26慈善脫疣日」最終以164人完成創舉。

一眾來賓舉杯慶祝創造世界紀錄。

關於泓博醫療

泓博醫療位處九龍商業區心臟地帶旺角朗豪坊辦公大樓，地理位置優越，只需3分鐘步程即可往來旺角港鐵站，交通極為便利。

作為本港領先的私營醫療服務機構之一，泓博醫療致力提供多元化及完善的專業醫療服務，成為你值得信賴的醫療夥伴。多年來，憑藉卓越的服務深得客戶支持，並透過龐大的醫療網絡，每年與近200,000人次建立良好的互信關係，攜手守護港人健康。

泓博醫療官方網站

泓博醫療查詢電話：
(852) 6046 2701 (Whatsapp)
 

泓博醫療地址：
泓博醫療 - 九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓10樓01-02室
泓博醫療日間醫療中心(私營醫療機構編號 DP000324) - 九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓10樓15室

關於朗豪坊 - 6D Wellness Hub
注重身心靈健康已成為現代人的生活態度，朗豪坊辦公大樓通過建立以六大健康維度 6 Dimensions Wellness —— 身體、情緒、智力、社交、精神和財務為核心的新生態系統，創造一個能讓企業和個人蓬勃發展的環境，讓大家活出真正健康快樂的人生。
 

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