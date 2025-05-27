泓博醫療創「單日脫疣人次最多」世界紀錄 匯聚專業醫療團隊 協力傳遞健康訊息

本港領先的醫療服務機構泓博醫療於2025年5月26日創下歷史性的一頁！由培苗兒童發展基金全力贊助，泓博醫療提供專業脫疣治療服務的「5・26慈善脫疣日」在世界紀錄協會認證下，於旺角朗豪坊成功創下「單日脫疣人次最多」世界紀錄，活動最終以164人完成，超越原定100人的目標。今次活動不但展現了醫療團隊的專業力量，同時傳遞健康與關懷，讓港人重拾自信與美麗。
為響應「亞洲醫療健康高峰論壇」，慈善組織培苗兒童發展基金特別邀請專業醫療團隊，為活動提供可靠的脫疣治療服務。泓博醫療接受邀請，並安排專業註冊醫生團隊親自主理，確保治療質素。活動不僅協助有需要的患者解決疣病毒困擾，更透過活動讓公眾了解疣的成因、種類、預防方案及治療方法等。泓博醫療冀望是次活動可以提升市民對健康的關注，鼓勵及早治療，減低疣病毒的傳播風險，保障個人及家人健康。
活動當日，泓博醫療團隊以精準技術為超過100位患者提供治療，成為首間醫療服務機構成功創造「單日脫疣人次最多」世界紀錄。世界紀錄協會高級認證官吳華江先生親臨監證，並即場頒發認證書予泓博醫療兩位集團董事Janet Ip及Stephen Cheng，正式宣佈確認泓博醫療創立「單日脫疣人次最多」的世界紀錄。大會同時特別舉行儀式，感謝泓博醫療、朗豪坊及各機構協辦並支持活動，並表揚泓博醫療的醫療專業與社會貢獻。泓博醫療代表表示：「疣病毒屬可傳染性，不僅影響外觀，更可能對心理健康造成長遠影響。我們希望透過這次活動，結合醫療與慈善力量，讓更多人認識及早治療的重要性，重拾健康與自信。」
作為本港高端醫療服務的翹楚，泓博醫療以環球視野、精準治療及經驗豐富的醫療團隊見稱，獲邀於活動上提供專業治療服務，足見對醫療團隊的肯定；加上收費透明劃一，貼心協助患者處理保險索償，是值得信賴的醫療夥伴。此次活動不僅展現其專業實力，更彰顯社會責任，為港人帶來健康與美麗的雙重保障。
關於泓博醫療
泓博醫療位處九龍商業區心臟地帶旺角朗豪坊辦公大樓，地理位置優越，只需3分鐘步程即可往來旺角港鐵站，交通極為便利。
作為本港領先的私營醫療服務機構之一，泓博醫療致力提供多元化及完善的專業醫療服務，成為你值得信賴的醫療夥伴。多年來，憑藉卓越的服務深得客戶支持，並透過龐大的醫療網絡，每年與近200,000人次建立良好的互信關係，攜手守護港人健康。
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