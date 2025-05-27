泓博醫療創「單日脫疣人次最多」世界紀錄 匯聚專業醫療團隊 協力傳遞健康訊息

本港領先的醫療服務機構泓博醫療於2025年5月26日創下歷史性的一頁！由培苗兒童發展基金全力贊助，泓博醫療提供專業脫疣治療服務的「5・26慈善脫疣日」在世界紀錄協會認證下，於旺角朗豪坊成功創下「單日脫疣人次最多」世界紀錄，活動最終以164人完成，超越原定100人的目標。今次活動不但展現了醫療團隊的專業力量，同時傳遞健康與關懷，讓港人重拾自信與美麗。

為響應「亞洲醫療健康高峰論壇」，慈善組織培苗兒童發展基金特別邀請專業醫療團隊，為活動提供可靠的脫疣治療服務。泓博醫療接受邀請，並安排專業註冊醫生團隊親自主理，確保治療質素。活動不僅協助有需要的患者解決疣病毒困擾，更透過活動讓公眾了解疣的成因、種類、預防方案及治療方法等。泓博醫療冀望是次活動可以提升市民對健康的關注，鼓勵及早治療，減低疣病毒的傳播風險，保障個人及家人健康。