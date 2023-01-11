注意坐姿睡姿 減孕婦腰痛

女性懷孕，要面對很多身體上的變化，例如痛症的出現。註冊脊醫吳慕德表示，尤其到了妊娠最後3個月，胎兒增長得很快，孕婦的腰骨、盆骨、膝頭、腳踝等，都會受到極大的壓力，所以特別容易產生痛症。
註冊脊醫吳慕德表示，孕婦或多或少都會有痛症問題，一般來說可分為兩階段，「第一階段是頭3個月，因為這期間孕婦身體有些荷爾蒙的變化，令筋腱變得比較鬆弛，其實這是為了將來生BB時盆骨較容易鬆開，但如果孕婦本身成孕前已經有腰痠背痛，當筋腱再鬆弛便有可能出現痛症。」
孕期最後3個月應側睡
第二階段即懷孕期最後3個月，BB的生長速度最快，媽咪體重亦跟隨上升，尤其腰部位置會承受最大的壓力，所以腰痛也最容易發生。吳慕德提醒，孕婦要減輕腰痛，首先要注意坐姿和睡姿：
坐姿——坐時腰部要伸直，上半身和大腿盡量呈90度。其次，腰部可以加上適合的背墊、咕𠱸作承托，令腰骨可以接近正常弧度，壓力便不會過分集中在腰骨和盆骨的關節。每次不要坐著太長時間，最多半至一小時便要起身走幾步，鬆一鬆，才不會容易引起腰部痛症。
睡姿——「如果在懷孕初期，仰睡是沒有問題的，若孕婦仰睡時覺得有少許不適，可以在大腿下墊一個薄枕頭，將大腿略為抬起，腰部便會較自然地平放在床上，可以睡得較舒服。但到了懷孕最後3個月，孕婦無論如何都不適合仰睡，一定要側睡。側睡時我們會建議孕婦放一個枕頭在大腿中間，承托起盆骨和分擔腰骨的壓力，同時手部也可以加一個攬枕，對於胸部和兩邊肩膊都會有紓緩的效果。」吳慕德稱。
運動敷冰助紓緩
其他紓緩孕婦腰痛的方法，包括適當的運動和敷冰。吳慕德解釋，「當知道有BB開始，就要多做適合孕婦的運動，包括拉筋等，另外也要多走路。而孕婦一旦腰痛，最好避免食藥，最簡單的紓緩方法是敷冰，可在家中預備一些軟性冰墊，從冰格取出後用廚房紙或小毛巾墊著，敷患處10至15分鐘，都可有效止痛。」
治療避免胎兒受壓
若孕婦痛症需要治療的話，會以安全為首要考慮，吳慕德續指，「脊醫主要是以手法做關節矯正，身體任何錯位的關節，都會用比較快速及準確的手法，替關節復位。這些手法都是建基於解剖學，十分安全。一般脊醫診所亦會有特別設備，可以讓孕婦俯臥接受治療，期間胎兒不會受壓，這是十分重要的。」
最後，有些孕婦會嘗試按摩，吳慕德提醒，「孕婦如果只是按摩肩頸位置，不會影響到腹部，其實是可以的，但要注意按摩不宜太大力，而且按摩只可在懷孕初期進行，因為按摩很多時都需要俯臥，懷孕中期或後期肚已經很大，孕婦未必適合。」