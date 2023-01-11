注意坐姿睡姿 減孕婦腰痛

女性懷孕，要面對很多身體上的變化，例如痛症的出現。註冊脊醫吳慕德表示，尤其到了妊娠最後3個月，胎兒增長得很快，孕婦的腰骨、盆骨、膝頭、腳踝等，都會受到極大的壓力，所以特別容易產生痛症。 註冊脊醫吳慕德表示，孕婦或多或少都會有痛症問題，一般來說可分為兩階段，「第一階段是頭3個月，因為這期間孕婦身體有些荷爾蒙的變化，令筋腱變得比較鬆弛，其實這是為了將來生BB時盆骨較容易鬆開，但如果孕婦本身成孕前已經有腰痠背痛，當筋腱再鬆弛便有可能出現痛症。」

孕期最後3個月應側睡 第二階段即懷孕期最後3個月，BB的生長速度最快，媽咪體重亦跟隨上升，尤其腰部位置會承受最大的壓力，所以腰痛也最容易發生。吳慕德提醒，孕婦要減輕腰痛，首先要注意坐姿和睡姿： 坐姿——坐時腰部要伸直，上半身和大腿盡量呈90度。其次，腰部可以加上適合的背墊、咕𠱸作承托，令腰骨可以接近正常弧度，壓力便不會過分集中在腰骨和盆骨的關節。每次不要坐著太長時間，最多半至一小時便要起身走幾步，鬆一鬆，才不會容易引起腰部痛症。 睡姿——「如果在懷孕初期，仰睡是沒有問題的，若孕婦仰睡時覺得有少許不適，可以在大腿下墊一個薄枕頭，將大腿略為抬起，腰部便會較自然地平放在床上，可以睡得較舒服。但到了懷孕最後3個月，孕婦無論如何都不適合仰睡，一定要側睡。側睡時我們會建議孕婦放一個枕頭在大腿中間，承托起盆骨和分擔腰骨的壓力，同時手部也可以加一個攬枕，對於胸部和兩邊肩膊都會有紓緩的效果。」吳慕德稱。