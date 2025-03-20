注意情緒健康 研究：常常使用社交媒體令人易怒失控

幾乎人人手上都有一部的手機，且必定裝上FB、IG、微信、小紅書等社交平台，不時刷幾下看看朋友最新發文和上載。但花太多時間用社交平台，可能會影響情緒，令人變得易怒失控。
易怒指數較高
該項在《JAMA Network Open》發表的研究，於2023年11月至2024年1月期間調查了美國逾4萬2千名成人，發現近80%的受訪者每天至少使用一個社交媒體平台。研究人員使用簡易慣怒測試分析顯示，每天多次使用社交媒體的人，易怒指數比不使用者高出1.43分。
進一步分析更發現，自稱「一天中大部分時間」使用社交媒體的人，易怒指數增幅更為顯著，比不使用者高出3.37分，反映使用社交媒體的頻率和時間愈多，易怒指數也隨之上升。當中，頻繁使用TikTok、Facebook及Instagram的影響尤為明顯，整天使用TikTok的易怒指數增加了1.69分，Facebook用戶則增加1.4分。
引發自身不滿及挫折感
研究人員指出，社交媒體往往呈現一些經過修飾的假像，而持續看到他人描繪的快樂生活，可能會引發對自身生活的不滿、嫉妒和挫折感，繼而加劇怨恨和易怒的情緒。此外，社交媒體上的螢幕娛樂可能過度刺激，亦可能會提升壓力，進而引發焦慮和煩躁的情緒。