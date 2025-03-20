注意情緒健康 研究：常常使用社交媒體令人易怒失控

幾乎人人手上都有一部的手機，且必定裝上FB、IG、微信、小紅書等社交平台，不時刷幾下看看朋友最新發文和上載。但花太多時間用社交平台，可能會影響情緒，令人變得易怒失控。

易怒指數較高

該項在《JAMA Network Open》發表的研究，於2023年11月至2024年1月期間調查了美國逾4萬2千名成人，發現近80%的受訪者每天至少使用一個社交媒體平台。研究人員使用簡易慣怒測試分析顯示，每天多次使用社交媒體的人，易怒指數比不使用者高出1.43分。

進一步分析更發現，自稱「一天中大部分時間」使用社交媒體的人，易怒指數增幅更為顯著，比不使用者高出3.37分，反映使用社交媒體的頻率和時間愈多，易怒指數也隨之上升。當中，頻繁使用TikTok、Facebook及Instagram的影響尤為明顯，整天使用TikTok的易怒指數增加了1.69分，Facebook用戶則增加1.4分。