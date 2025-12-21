注意視力 台灣30多歲男子因白內障視力下降

很多人以為糖尿病是年長人士的專利，但其實近年糖尿病患者有年輕化趨勢，台灣有一名年僅30多歲男子便罹患糖尿病，早前更發現視力突然被大片黑霧掩蓋，求醫發現是水晶體後囊混濁性白內障所致。

與不良生活習慣相關

台灣最新的糖尿病年鑑顯示，當地糖尿病人口超過256萬，其中40歲以下的糖友暴增約25%，相信與高糖高熱量飲食、運動不足等不良生活習慣息息相關。值得重視的是因為年輕病友病程長，視網膜病變、白內障、心腎疾病也因而提早出現。

該名患者每天都要喝手搖飲，任職靜態的文書工作，因此三十幾歲便有糖尿病，視力日漸模糊也只認為自已是用眼過度、疲勞導致。又因為工作繁忙，無暇求醫，直至某天忽然有大片黑蚊遮蔽視線急急送院，才發現是糖尿病控制欠佳所導致的視網膜病變合併玻璃體出血，並有嚴重的水晶體後囊混濁性白內障。