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健康
2023-11-19 11:30:05

注意飲食｜孕婦體重增幅過多 日後死亡風險增近一成

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孕婦

政府出動獎金鼓勵生育，可見現代人愈來愈抗拒生育，而一旦有下一代也會視為珍寶。很多媽媽為了讓胎兒健康發育，於是努力進食及補充營養，令體重節節上升。有研究發現，懷孕期間體重增加過多的婦女，死亡的風險會上升9%至12%。

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死亡率與孕前體重指數關係密切

多個機構合作分析逾4.5萬名在1950至1960年代生育的女性的健康資料，包括懷孕期間的體重指數和體重變化等，以及50年後死亡率數據。結果顯示，女性的死亡率與孕前體重指數有密切關係。

分析顯示，孕前體重屬過輕的孕婦，如懷孕期間體重增加過多，則日後死於心臟病風險會增加84%；孕前BMI屬正常或超重的孕婦，在懷孕期間體重過度增加，死於心臟病風險則會分別增加20%和12%，整體死亡風險則上升約一成。若孕前已經超重而懷孕期間又體重暴增，則日後死於糖尿病的機會大升77%。

心臟病

過輕的孕婦，如懷孕期間體重增加過多，則日後死於心臟病風險會增加84%。

增10至14公斤為適當範圍

專家指出，懷孕期體重增加過多會增加妊娠糖尿病、妊娠高血壓、分娩困難和增加剖腹生產機會，而產後若持續過重則有較高風險患上各種相關疾病。一般來說，婦女懷孕後體重約10至14公斤是較為適當的範圍，例如懷孕頭3個月體重約增加約0.5至2公斤，到懷孕第四個月開始每周平均增加約0.4至0.5公斤，但需要視乎個人狀況而定。

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