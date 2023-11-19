注意飲食｜孕婦體重增幅過多 日後死亡風險增近一成

政府出動獎金鼓勵生育，可見現代人愈來愈抗拒生育，而一旦有下一代也會視為珍寶。很多媽媽為了讓胎兒健康發育，於是努力進食及補充營養，令體重節節上升。有研究發現，懷孕期間體重增加過多的婦女，死亡的風險會上升9%至12%。

死亡率與孕前體重指數關係密切

多個機構合作分析逾4.5萬名在1950至1960年代生育的女性的健康資料，包括懷孕期間的體重指數和體重變化等，以及50年後死亡率數據。結果顯示，女性的死亡率與孕前體重指數有密切關係。

分析顯示，孕前體重屬過輕的孕婦，如懷孕期間體重增加過多，則日後死於心臟病風險會增加84%；孕前BMI屬正常或超重的孕婦，在懷孕期間體重過度增加，死於心臟病風險則會分別增加20%和12%，整體死亡風險則上升約一成。若孕前已經超重而懷孕期間又體重暴增，則日後死於糖尿病的機會大升77%。