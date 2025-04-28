洗澡後撩耳仔恐致耳道感染 慎用棉花棒！ 醫生教3招解決耳仔痕

挖耳的習慣有可能會傷害耳朵？有醫生指，洗澡後發現耳朵痕癢，用棉花棒挖耳的這個習慣，有可能會引致耳道感染！他指出有３大方法，有助解決耳朵癢問題，以免挖耳而對耳朵造成傷害。

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，若洗完澡後會習慣用棉花棒挖耳朵或當耳朵一癢時，就會忍不住用手指、鑰匙或原子筆去挖耳朵，有可能是耳朵正在發出求救訊號，而這個行為是在毀掉耳朵的天然保護網。黃醫生指，耳垢其實不需要清光，它是耳道的超級保鑣，由耳道內的腺體分泌，帶有天然抗菌成分，負責攔截灰塵和細菌，以保護耳道和聽力系統。有研究指出，耳垢會自動移動，從耳道深處慢慢移到耳道口，自然掉出來。換句話說，耳朵根本不需要自行清理。

3招解決耳仔痕

不過，可能有人會認為挖耳朵時的感覺很舒適，黃醫生解釋指，由於挖耳朵時，耳道中大量的敏感神經會被輕微刺激，就會引發一種又酥又癢又舒服的感覺，類似搔癢或按摩時快感，而雖然挖耳朵的感覺很舒適，但醫學上其實不建議挖耳朵，原因是容易刮傷耳道皮膚、推得太深反而把耳垢愈推愈裡面，而且 嚴重時可能刺破耳膜，並引發感染。所以當耳朵癢，黃醫生建議可以有以下做法：

溫和滴液法：使用專用耳部清潔劑，輕輕按摩耳後，讓耳垢軟化。 丟掉棉花棒：棉花棒不適合伸進耳道，用濕毛巾擦擦耳道口就夠，簡單又安全。 找醫生出手：如果耳朵堵得嚴重，向耳鼻喉科醫生求醫，可以安全有效地解決問題。

黃醫生指，耳朵是我們探索世界的窗口，而耳垢則是它的隱形英雄。過度掏耳朵會破壞這道防線，讓你付出健康的代價。