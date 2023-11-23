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健康
2023-11-23 13:30:05

洗澡無法感受水溫冷熱 求醫竟是腦幹中風

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中風

腦中風來得突然，且嚴重可能致殘，造成整個家庭的壓力。

50歲詹姓貨車司機，日前凌晨下班回家時，想用熱水澡洗掉一天的疲憊，但左手感覺不太到溫度，原以為是太累而不以為意，隔天一覺起來發現兩邊臉的感覺不同，覺得左臉刺刺麻麻的，感到不對勁而至急症室求醫，聽到詹先生的主訴，醫生說這恐是腦中風，讓他住院安排進一步檢查，確診為急性梗塞性腦中風。所幸發現得早，經口服抗血小板藥物並搭配復健治療，約一周內便大幅改善並出院返家。

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確診腦幹中風 嚴重生命危險

衛生福利部南投醫院神經內科鄭耕兆醫生表示，患者兩側的肌力正常，不過有出現感覺缺失(如身體兩邊對觸覺、痛覺及溫度的敏感度不一樣)、吞嚥問題(如喝水會嗆到)等症狀，且右側眼瞼下垂，經接受腦部磁力共振檢查後，確診是腦幹中風。

鄭耕兆醫生說，患者本身有高血壓，是腦中風的危險因子之一。他血管梗塞的部位在右側延腦處，延腦是腦幹的一部分，主要控制心跳、呼吸和血壓，因此當延腦受損時，可能會造成生命威脅。

腦幹

延腦是腦幹的一部分，主要控制心跳、呼吸和血壓，因此當延腦受損時，可能會造成生命威脅。

養成良好生活習慣 疑似中風症狀快送醫

腦中風來得突然，且嚴重可能致殘，造成整個家庭的壓力。鄭耕兆醫生提醒，要養成良好生活習慣，若有高血壓、高血糖、高血脂或心臟病等慢性疾病者應依照醫囑按時回診及服藥，當有疑似中風之症狀一定要提高警覺，盡快送醫，把握黃金治療時間。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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