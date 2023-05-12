洗澡過度刷洗恐致「癩蛤蟆皮膚」！醫籲快做1事情防色素沉澱

一位60多歲男性，因為長達五年皮膚色素斑塊，以及難看的顆粒前往就診，經常性的搔抓讓他十分困擾。經皮膚檢查發現問題部位集中在小腿、左臂外側、背部等部位，呈現棕色斑塊，上面布滿了角質化顆粒，外觀猶如癩蛤蟆皮，屬於典型的皮膚類澱粉沉積症。

「類澱粉沉積症」如癩蛤蟆皮 不正常蛋白質堆積

臺北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳指出，類澱粉是體內組織和器官不正常堆積的蛋白質，目前已知有超過30種的蛋白質可以造成不同類型的「類澱粉沉積症」。這些蛋白質的來源為骨髓漿細胞、血清蛋白及皮膚角質細胞，常見沉積部位為肝脾、腎臟、心肺、胃腸、神經、腦部、肌肉關節、淋巴結、皮膚等器官，影響範圍可以全身或局部，產生的臨床病症包括：肝脾腫大、腎病、器官功能退化衰竭、舌肥大、皮下出血、皮膚病灶，各有不同。