洗腎患者易營養不良增死亡率？營養師教吃3種食物均衡營養

醫管局數據指出，本港一共有11,200多名末期腎衰竭患者，當中近七成人正接受透析治療(洗腎)。洗腎患者的飲食也不容忽視。有營養師指出，很多洗腎患者也面臨營養不良的風險，所以指出有3類食物有助洗腎患者均衡營養，並提醒患者要限制食用某些營養素以免情況惡化。

洗腎可致營養不良增死亡率？ 營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，雖然洗腎能有效清除血液中的廢物，卻也會導致一些重要營養的流失，包括胺基酸、蛋白質、葡萄糖和水溶性纖維素等，繼而引發食慾不振和食量減少，造成營養不良。營養不良的問題對洗腎患者可大可小，有可能造成以下影響： 肌肉流失

併發感染率提高

跌倒風險增加

住院率上升

死亡率增加 營養師教吃3種食物防止營養不良 高敏敏指，可以跟從以下3大飲食建議，以防止出現營養不良問題： 攝取原型食物 飲食應以原型食物為主，減少添加物和隱性磷的攝入，以免加重腎臟的代謝負擔。 補充魚油 魚油富含Omega-3脂肪酸，有助於保護心血管、改善體內發炎，並緩解皮膚搔癢症狀。 補充牛磺酸 牛磺酸可增強白血球功能，促進免疫細胞活性，有助對抗感染，並維持身體防禦力。

留意5大營養素攝取量 高敏敏指，洗腎期亦要留意營養的攝取量，小心避免攝取過多鈉、鉀和磷。患者的黃金飲食法則如下： 1. 攝取充足的熱量 每日攝取每公斤體重25至35卡。 2. 攝取足夠的蛋白質 每日攝取每公斤體重1至1.2克。

優先選擇高生物價蛋白質：肉類、魚貝類、蛋、豆類。 3. 限量攝取鈉 每天不超過5克鹽，避免高血鉀造成心律不整與無力。 4. 限量攝取鉀 將綠色蔬菜先汆燙再食用，減少湯品攝取。

避免高鉀水果(如香蕉、奇異果、菠蘿等)。 5. 限量攝取磷 避免高磷食品(如乳製品、內臟類、全穀雜糧、堅果、加工食品等)。 高敏敏表示，選擇高蛋白質的食物來增強體力，適時補充營養品與熱量，同時減少高磷、高鈉與高鉀的食物，平衡飲食才能守護健康。

