活潑瘤胃球菌作怪 致腹瀉型腸易激綜合症

浸大中醫藥學院博士後研究學人翟李翔博士表示，腹瀉型腸易激綜合症患者會有大便不規律、腹痛腹脹、腹瀉等徵狀，而且每4個患者就有一人屬嚴重情況，極其困擾日常生活。

血清素調節腸道蠕動

真正引致腸易激綜合症發病原因仍未完全清楚，估計與飲食習慣、食物不耐受、壓力大等精神和情緒問題、受細菌或病毒感染等有關。過往研究顯示，將腹瀉型腸易激綜合症患者腸道微生物群，移植到無菌小鼠，會引起小鼠出現腸易激徵狀；而腸胃道中的腸嗜鉻細胞，則會產生神經傳遞物質血清素，可調節腸道蠕動，亦有研究指增加製造血清素會導致腹瀉型腸易激綜合症的胃腸道症狀。是次浸大中醫藥學院的研究就找出兩者的關聯。

苯乙胺和色胺致病

團隊從浸大中醫診所收集的患者糞便樣本中，發現相較健康人士，當中的活潑瘤胃球菌數量多出不少。而於小鼠實驗中，植入活潑瘤胃球菌的話，小鼠亦出現腸易激徵狀，血清素也有所增加。翟李翔續指，「活潑瘤胃球菌會消化膳食蛋白，繼而產生苯乙胺和色胺。我們再次將苯乙胺和色胺植入小鼠體內，亦發現會誘發腹瀉型腸易激綜合症症狀。」