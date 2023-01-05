活潑瘤胃球菌作怪 致腹瀉型腸易激綜合症

腸易激綜合症困擾香港約7%成年人，當中最常見為腹瀉型，可是現時未有根治方法，大多治療都集中於緩解徵狀。香港浸會大學中醫藥學院研究團隊發現，腸道細菌「活潑瘤胃球菌」是腹瀉型腸易激綜合症的主要觸發因素，並找出新治療靶點，有望根治此病。
浸大中醫藥學院博士後研究學人翟李翔博士表示，腹瀉型腸易激綜合症患者會有大便不規律、腹痛腹脹、腹瀉等徵狀，而且每4個患者就有一人屬嚴重情況，極其困擾日常生活。
血清素調節腸道蠕動
真正引致腸易激綜合症發病原因仍未完全清楚，估計與飲食習慣、食物不耐受、壓力大等精神和情緒問題、受細菌或病毒感染等有關。過往研究顯示，將腹瀉型腸易激綜合症患者腸道微生物群，移植到無菌小鼠，會引起小鼠出現腸易激徵狀；而腸胃道中的腸嗜鉻細胞，則會產生神經傳遞物質血清素，可調節腸道蠕動，亦有研究指增加製造血清素會導致腹瀉型腸易激綜合症的胃腸道症狀。是次浸大中醫藥學院的研究就找出兩者的關聯。
苯乙胺和色胺致病
團隊從浸大中醫診所收集的患者糞便樣本中，發現相較健康人士，當中的活潑瘤胃球菌數量多出不少。而於小鼠實驗中，植入活潑瘤胃球菌的話，小鼠亦出現腸易激徵狀，血清素也有所增加。翟李翔續指，「活潑瘤胃球菌會消化膳食蛋白，繼而產生苯乙胺和色胺。我們再次將苯乙胺和色胺植入小鼠體內，亦發現會誘發腹瀉型腸易激綜合症症狀。」
治療新靶點
研究團隊進一步研究相關機制，發現苯乙胺和色胺通過激活「微量胺相關受體」(TAAR1)，直接刺激腸道內嗜鉻細胞產生血清素，引發腸易激。於是團隊透過「苯乙胺/TAAR1通路」靶點，嘗試利用微量胺相關受體抑制劑治療患病小鼠，結果可阻止TAAR1被激活，有效減輕腹瀉徵狀。浸大中醫藥學院教學科研部助理教授王凱亮指出，「現時微量胺相關受體抑制劑只可於實驗上使用，並未能夠臨床應用於人體，以治療腸易激綜合症。而發現新靶點亦有助將來研發治療腸易激的藥物。」
低蛋白飲食助改善
浸大中醫藥學院早前研發出中藥複方幫助患者，浸大中醫藥學院臨床部主任及曾肇添中醫藥臨床研究教授卞兆祥表示，「我們正研究複方中針對活潑瘤胃球菌的成分，或可再研發出新藥物，改善腸道微生物結構，例如減少這種細菌數量，從根本解決問題。」而患者現時亦可減少攝取蛋白質及含苯丙氨酸的食物，例如紅肉，減少苯乙胺在腸道內產生，從而改善徵狀。