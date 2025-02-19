流感一個月死137人 RSV夾擊 風險增3倍

本港流感疫情已經進入高峰期，從1月初至2月初的短短一個月內，已有超過240宗嚴重或死亡個案被通報，其中137宗為死亡病例。流感不只本身是一種嚴重的疾病，還可能增加感染其他病毒或細菌的風險。 冬季期間上呼吸道疾病包括新冠病毒和RSV(呼吸道合胞病毒)特別活躍，感染及傳染病科專科醫生連慰慈表示，「若流感與RSV同時感染，患者的嚴重或死亡風險可能增加1至3倍。」 症狀相似 持續出現症狀

‧持續性咳嗽

‧高燒不退

‧神志開始不清

‧感到很累

‧食慾不振 連慰慈指，流感和其他呼吸道感染致病原，例如RSV、腺病毒和鼻病毒等症狀相類似，通常包括發燒、疲倦、咳嗽、流鼻水、氣促等。如有併發症出現，例如有肺炎或者脫水的情況，就可能會引起呼吸急促或者胸口痛。流感和RSV等上呼吸道病毒感染可能引起肺炎、支氣管炎或中耳炎等併發症。

5大高危人士 對於高危群體，特別是嬰幼兒、65歲以上的長者和患有糖尿病、心臟病或慢性肺病的人士，需要特別提高警覺，若出現發燒或呼吸道症狀，應立即就醫。 一般人士若懷疑感染流感或RSV，建議使用快測檢查，並保持良好的衛生習慣，攝取充足的水分和休息，有助增強抵抗力應對感染，避免將病毒傳染給家人。由於一般流感或RSV感染理論上會在2至5天內康復，如持續出現症狀(表)，便要及時求醫。 RSV無藥醫 預防最緊要 治療方面，目前流感有特效藥可供使用，最佳使用時間為發病後48至72小時內，能顯著減輕症狀並縮短病程。然而，RSV目前尚無特效藥，治療主要是紓緩性的治療，對於重症患者，可能需要住院，並接受氧氣治療或其他預防細菌感染的治療。連慰慈指，「目前RSV沒有針對性的治療，所以預防非常重要。」

疫苗減感染及重症風險 接種疫苗是預防流感和RSV最安全和有效的方法，能減少感染及重症風險。目前市面上有兩種RSV疫苗：一種針對長者，另一種適合長者及32至36周的孕婦，以預防她們的初生嬰兒感染RSV。連慰慈建議高危人士接種流感疫苗，以保護自己免受病毒侵害。 目前長者流感疫苗的接種率仍未達到50%，連慰慈認為可能與市民對疫苗的誤解有關。接種疫苗後或出現局部不適，例如針口紅腫、疼痛、疲倦或輕微發燒等，都屬較輕微副作用，並於一至兩天內自行消退。「雖然以往在數百萬人中會有一些罕見的神經線併發症案例，但這些個案與疫苗的直接關係仍未得到證實。」 除接種疫苗，保持良好的個人衛生也有助防止流感和其他病毒傳播。冬季人們常在室內聚集，應注意空氣流通，必要時佩戴口罩。此外，定期洗手、避免與患者接觸、保持良好的生活和飲食習慣，都可降低感染風險。