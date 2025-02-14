流感再度來襲｜病毒無處不在 恐把細菌吃落肚 揀紙巾有講究 抗菌是關鍵！

隨著流感病例的增加，病毒的傳播速度急速，對於免疫系統較弱的人士包括長者、嬰幼兒及患有慢性疾病的人士，會更容易受到病毒的侵害。流感病毒主要通過飛沫傳播，當感染者咳嗽、打噴嚏或說話時，病毒會隨著飛沫散播到周圍空氣中，特別是在冬、春季，流感的發病率會顯著上升。因此，時刻保持良好的個人衛生，是保護自己和家人健康的關鍵所在。
生活中有那些需要注意病毒的地方？
在日常生活中，許多地方都可能成為病毒傳播的途徑，尤其是在餐廳、公共交通、學校和醫院等人流密集的地方，衛生管理極為重要，應特別注意用餐前後、觸摸口罩前後要清潔雙手。此外，定期清潔和消毒辦公室及家中的常用物品，如鍵盤、手機、文具用品，以及如廁前消毒座廁板、廁所門把等，以確保自身和他人的健康安全。
疫情雖已過，但細菌仍然無處不在，不少人已養成帶酒精搓手液或消毒濕紙巾出門的習慣。由於手袋空間有限，大家會開始偏向攜帶更便捷的消毒用品。Tempo Protect抗菌倍護系列有齊紙手巾及濕紙巾，實驗證明有效殺滅99%流感病毒及多種常見細菌*，而且迷你裝，細細包攜帶輕便，輕鬆放入手袋或口袋中。無論外出工作、旅行還是日常活動中，都能隨時消毒雙手或清潔物品，給予大家全面及安心守護。
Tempo Protect抗菌倍護系列經實驗證明，有效殺滅99%流感病毒，能同時將甲型豬流感H1N1、大腸桿菌、金黃葡萄球菌、白念珠球菌、單核細胞增生李斯特氏菌、綠膿桿菌、海氏腸球菌及肺炎克雷白氏菌等多種常見細菌一併殺滅，且配方溫和，添加蘆薈精華和維他命E，不含酒精及通過皮膚科測試，淡淡香味，有效清潔雙手，減少健康受到威脅的機會，每天帶備Tempo Protect抗菌倍護乾、濕紙巾，給予雙手更全面及安心呵護。
Tempo Protect抗菌倍護濕紙巾
Tempo Protect抗菌倍護濕紙巾有不同包裝選擇，包括10片裝、45片裝以及方便攜帶的迷你裝（迷你裝更提供茉莉花香味），滿足不同場合的需求。
Tempo Protect抗菌倍護紙手巾
Tempo Protect抗菌倍護紙手巾四層加厚設計，柔韌兼備。
*經實驗證明，能有效殺滅99%流感病毒及多種常見細菌，包括：甲型豬流感H1N1、大腸桿菌、金黃葡萄球菌、白念珠球菌、單核細胞增生李斯特氏菌、綠膿桿菌、海氏腸球菌及肺炎克雷白氏菌。