流感再度來襲｜病毒無處不在 恐把細菌吃落肚 揀紙巾有講究 抗菌是關鍵！

隨著流感病例的增加，病毒的傳播速度急速，對於免疫系統較弱的人士包括長者、嬰幼兒及患有慢性疾病的人士，會更容易受到病毒的侵害。流感病毒主要通過飛沫傳播，當感染者咳嗽、打噴嚏或說話時，病毒會隨著飛沫散播到周圍空氣中，特別是在冬、春季，流感的發病率會顯著上升。因此，時刻保持良好的個人衛生，是保護自己和家人健康的關鍵所在。

生活中有那些需要注意病毒的地方？

在日常生活中，許多地方都可能成為病毒傳播的途徑，尤其是在餐廳、公共交通、學校和醫院等人流密集的地方，衛生管理極為重要，應特別注意用餐前後、觸摸口罩前後要清潔雙手。此外，定期清潔和消毒辦公室及家中的常用物品，如鍵盤、手機、文具用品，以及如廁前消毒座廁板、廁所門把等，以確保自身和他人的健康安全。