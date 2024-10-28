流感季節殺到！營養師教你如何「吃」出免疫力

香港即將進入流感高峰期，如何透過飲食增強免疫力成為大眾關注焦點。中山附醫營養科主任林杏純提供專業建議，教導大家如何透過正確飲食來對抗流感，加速康復。

精選適當食物 提升免疫力 林杏純主任強調，在流感期間選擇適當食物至關重要。她首先推薦富含蛋白質的食物，如豆、魚、蛋、肉等，這些不僅提供飽足感，還能修復身體組織並提升免疫功能；抗發炎食物同樣重要，鮭魚、鯖魚含有的Omega-3脂肪酸可提升免疫細胞活性；生薑、薑黃中的薑黃素具抗發炎特性；而大蒜素則有殺菌效果。 維他命的補充也不容忽視，林杏純主任建議多攝取富含維他命C的食物，如菠菜、椰菜、椰菜花、馬鈴薯、紅椒、青椒和各種水果，這些可以提升免疫力並幫助修復受損細胞。維他命D同樣重要，可以從魚肝油、鮭魚、牛奶、燕麥杏仁、豆漿等食物中獲取，有助於促進免疫系統運作。

腸道需要益生菌 脫水可補電解質 對於腸道健康，林杏純主任推薦適量食用益生菌食物，如無糖或少糖的乳酪，這可以幫助抗發炎，但她提醒不要過量攝取。當喉嚨不適或食慾不振時，可以選擇高營養密度或軟質食物，如蛋黃、番薯、方包等。 此外，林杏純主任特別強調水分和電解質的重要性。她建議多喝水、電解質飲料或草本茶，以預防因發燒、流汗導致的脫水情況。

避免特定食物 加速疾病康復 林杏純主任提醒，在流感期間應謹慎選擇食物。建議避免食用加工食品，因為這類食品營養成分低，不利於身體恢復；高脂肪食物如炸物、薄餅、快餐等也應該減少攝入，因為這些食物難以消化，會增加腸胃負擔。 雖然乳製品含有有益營養素，但不要過量食用，以免造成消化不適。此外，刺激性或含咖啡因的飲料可能會加重流感症狀或降低身體抵抗力，因此在康復期間最好不要飲用。 除了飲食建議，林杏純主任特別強調充足睡眠的重要性，無論是哪種疾病，充足的睡眠都是修復受損細胞、增強免疫力的關鍵。透過正確的飲食習慣和充足的休息，我們可以大大提升身體對抗流感的能力，不讓流感打亂我們的生活。適當的營養補充不僅可以幫助我們更快地康復，還能預防更嚴重的併發症。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】