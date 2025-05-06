流感新冠交替 注意預防猩紅熱

自從疫情之後，流感、新冠幾乎全年都不斷出現「高峰期」，而更令人擔心的是，萬一抗病力較弱的小朋友同時感染流感、新冠或其他常見傳染病，例如「猩紅熱」，症狀有可能更嚴重。猩紅熱這種病，可以如何治療和預防呢？
兒科專科醫生沈澤安指出，「猩紅熱」是由甲型鏈球菌感染引起，主要傳播途徑是飛沫傳播，「因為鏈球菌可存活於患者的口腔、咽喉和鼻子，透過飛沫或直接與受感染的呼吸道分泌物接觸，都有機會受傳染。」
紅疹或蔓延全身
這種病主要影響5至15歲的小朋友，沈澤安表示，理論上任何年紀的人也可以受到感染，大多會有較典型的病徵，「主要引起發燒、喉嚨痛，在發燒一至兩天內出現紅疹。紅疹多會先出在頸部、腋下和腹股溝等部位，摸上去像砂紙一樣粗糙，其後紅疹有機會蔓延至全身。另外也可以出現嘴唇龜裂，以及舌頭外觀變得像士多啤梨，呈紅色和凹凸。」
用抗生素處理
猩紅熱引起的紅疹多在一星期左右消退，繼而指尖、腳趾和腹股溝的皮膚可能會出現脫皮。「最擔心的是出現併發症，因為有部分併發症屬於較嚴重，例如中耳炎、咽喉膿腫、肺炎、腦膜炎、骨或關節毛病，亦可對腎臟、肝臟和心臟等造成損害，甚至引致較罕見的中毒性休克綜合症。」沈澤安表示。
因此，一旦出現猩紅熱的病徵，建議盡快諮詢醫生，主要是用抗生素處理，如果病人的情況不是太差，10天口服抗生素就可以處理，大部分情況毋須住院。當然若有發燒就需要同時服用退燒藥，病發初期小朋友不要上學或到幼兒中心，注意多休息和補充水分。猩紅熱的紅疹也可能會令患者感到痕癢，家長應叮囑小朋友不要搔抓，以免抓傷皮膚引起感染，可諮詢醫生處方適當的藥物緩解痕癢。
小心雙重感染
暫時來說，猩紅熱仍沒有有效疫苗。沈澤安提醒，最重要是教導小朋友注意個人衛生，勤洗手，家中也應注意環境衛生。尤其應注意接種其他傳染病的疫苗。「由於同一時間感染流感和猩紅熱，或感染水痘和猩紅熱，病情會更加嚴重，因此建議家長考慮讓小朋友接種流感和水痘疫苗。」
保持個人及環境衛生
預防猩紅熱個人和環境衛生重點包括：
• 經常保持雙手清潔，觸摸口、鼻或眼之前必須先以梘液和清水清潔雙手；
• 觸摸扶手或門把等公共設施後、咳嗽或打噴嚏後盡快洗手；
• 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內；
• 家居方面，經常清潔和消毒日常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件；
• 保持室內空氣流通；
• 避免小朋友前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方。