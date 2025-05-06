流感新冠交替 注意預防猩紅熱

自從疫情之後，流感、新冠幾乎全年都不斷出現「高峰期」，而更令人擔心的是，萬一抗病力較弱的小朋友同時感染流感、新冠或其他常見傳染病，例如「猩紅熱」，症狀有可能更嚴重。猩紅熱這種病，可以如何治療和預防呢？

兒科專科醫生沈澤安指出，「猩紅熱」是由甲型鏈球菌感染引起，主要傳播途徑是飛沫傳播，「因為鏈球菌可存活於患者的口腔、咽喉和鼻子，透過飛沫或直接與受感染的呼吸道分泌物接觸，都有機會受傳染。」

紅疹或蔓延全身

這種病主要影響5至15歲的小朋友，沈澤安表示，理論上任何年紀的人也可以受到感染，大多會有較典型的病徵，「主要引起發燒、喉嚨痛，在發燒一至兩天內出現紅疹。紅疹多會先出在頸部、腋下和腹股溝等部位，摸上去像砂紙一樣粗糙，其後紅疹有機會蔓延至全身。另外也可以出現嘴唇龜裂，以及舌頭外觀變得像士多啤梨，呈紅色和凹凸。」