流感疫情持續！中過都可能再中 醫生：併發重症、死亡多數「都未做1事」

每年接種的季節流感疫苗，所涵蓋的病毒型都不盡相同，而且大多數的季節流感疫苗效力最多只有半年，因此每年都應該重新接種當季的流感疫苗，才能跟得上流行！

天氣逐漸轉涼，罹患呼吸道疾病的病患人數居高不下，尤其是流感病毒仍持續肆虐。一名身體健康的35歲男性，最近出現喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等症狀，原本覺得是小感冒而不當一回事，沒想到接著開始發高燒、全身痠痛，還感到十分虛弱無力，嚇得他趕緊至安南醫院檢查，結果是得了甲型流感，服用了抗病毒藥物之後才逐漸康復。

流感正在流行 重症甚至死亡

診治該名病患的家庭醫學科醫生葉廷偉說明，流感病毒分為甲、乙、丙、丁四種型別，其中甲型和乙型流感可能引發季節性流行。台灣十月份幾乎每周都新增20至30多例的流感併發重症患者，其中甲型H3N2與H1N1佔大多數，但也有少數乙型流感導致重症的案例。他進一步分享過去的統計資料，流感併發重症甚至死亡的個案，大多數都未接種當季的流感疫苗。

然而，雖然知道接種流感疫苗很重要，但在門診詢問市民意願時，有些人會回答：「去年已經打過了，今年就不用打了吧？」對此，葉廷偉醫生強調，每年接種的季節流感疫苗，所涵蓋的病毒型都不盡相同，而且大多數的季節流感疫苗效力最多只有半年，因此每年都應該重新接種當季的流感疫苗，才能跟得上流行！