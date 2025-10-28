流感肆虐 吃甚麼可增抵抗力？ 營養師教吃8種食物阻病毒入侵

本港流感肆虐，夏季流感更延遲在9月開始，專家料會與冬季流感季無間斷交接，所以有可能流感疫情會持續至明年。有營養師指出，面對流感疫情升溫，除了外出要做好保障外，每天的飲食其實也可以為身體作出防護，增加免疫力。所以她推介吃8種食物，有助阻止病毒入侵，防止患上流感。

8種食物阻病毒入侵 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，除了勤洗手和戴口罩，日常飲食的營養補充也是守住健康的關鍵。以下是8個能有效抗流感的營養素，有助身體撐過流感高峰期： 1. 維他命C 來源：新鮮水果(如番石榴、橙、士多啤梨、奇異果)

功效：增加免疫細胞活躍度，縮短病程。由於維他命C屬水溶性的維他命，身體容易流失，並不會自行合成，所以需要要透過每天攝取補充。

建議：每天最少吃兩份新鮮水果，攝取約100mg的維他命C。 2. 維他命B1、B2、B3 來源：穀類、豆製品、燕麥

功效：維持免疫系統正常、神經正常，並提升活力，消除疲勞，促進能量代謝、控制體重。有亦助延緩老化，促進皮膚、粘膜、毛髮健康，並改善痘痘、破嘴等肌膚問題。

注意：長期缺乏可能導致抑鬱、焦慮等症狀。 3. 維他命E 來源：堅果、植物油

功效：強化免疫系統，減少感染風險。

建議：每天吃一小把堅果、平時使用含維他命E的植物油烹調含硒的新鮮食物。 4. 維他命D 來源：菇類、乳製品、陽光

功效：活化免疫系統，降低感染機率。

建議：多補充蕈菇類、雞蛋，或曬太陽。 5. 多酚類 來源：莓果(如藍莓、紅莓)、多種水果與蔬菜

功效：抗氧化，清除自由基、調節免疫系統。