流感肆虐 嚴重可致腦炎心肌炎 醫生教分感冒流感症狀

根據本港衛生署數據，本港已進入流感季節，而且由於天氣轉冷，未來流感活躍程度會進一步攀升。有醫生指出，很多人都不會分辨流感和感冒的症狀，而當流感惡化時，更可引致腦炎或心肌炎。

日韓流感疫情創新高！ 耳鼻喉科醫生陳世璽在其facebook專頁上分享指，近日日本和韓國的流感疫情不斷攀升，更創下新高，而且台灣的類流感症狀就診人數也隨之增加。他解釋指，流行性感冒是由流感病毒引起的急性呼吸道疾病，主要分為A、B、C和D型，C型和D型的症狀較輕，且不會大規模流行，所以一般著重在A型和B型兩型流感病毒的防治： A型流感：可在人與動物之間互相傳染

B型流感：則僅在人類之間流行

C型流感：感染人與豬

D型流感：感染豬、牛

流感可持續14天 陳醫生指，流感主要透過感染者的打噴嚏和咳嗽產生的飛沫傳播，尤其在密閉空間中傳染力更強。流感病毒在乾冷的空氣中可存活數小時，因此接觸傳染的機會增加。潛伏期大約為2天，症狀出現後的3至4天傳染力最強，整個病程可持續10至14天。出現併發症的時間大約在發病的1到2星期內。 流感3大症狀 甚麼是類流感症狀？陳醫生表示，類流感症狀通常比一般感冒嚴重，定義需符合以下三項條件： 突然發病，伴隨發燒(耳溫≧38℃)及呼吸道症狀。 具有肌肉酸痛、頭痛或極度疲勞感。 排除單純性流鼻水、扁桃腺炎及支氣管炎。

流感和感冒的分別 流感和一般感冒又有甚麼分別？流感的全身症狀較為突發且嚴重；一般感冒主要是局部的呼吸道症狀，進展較緩和。感冒主要持續5至7天的症狀主要如下：

感冒症狀： 鼻水鼻塞

喉嚨痛

咳嗽有痰等呼吸道症狀

輕微發燒

倦怠

流感用快測可以check到？ 陳世璽醫生稱，流感的診斷主要依賴於類流感症狀和風險調查(如接觸史、旅遊史)。流感快測可作為輔助工具，但其敏感性約為60%至70%，因此不能作為唯一依據。流感更可能導致腦炎、心肌炎和肺炎等嚴重併發症，特別是65歲以上的老年人、5歲以下的嬰幼兒、孕婦及免疫功能不全者等高危人士需要特別注意。 如何能預防流感？ 陳世璽醫生強調，可以採取以下方法自保： 接種流感疫苗：每年在流行季節接種流感疫苗是最有效的防治措施。產生流感重症的患者，有高達九成未接種流感疫苗。 勤洗手與戴口罩：減少進入密閉公共場所的次數。 高危人士預防性使用抗病毒藥物：若出現群聚情況，可以考慮使用。

而流感疫苗主要分為雞蛋胚胎和細胞培養兩類，細胞培養疫苗的保護效果較好，但所有疫苗在實證上都是有效的，提升接種率是關鍵。流感抗病毒藥物可用於治療或預防流感病毒感染，能減輕症狀、縮短病程並減少併發症。一般需早晚服用5天，還有新型藥物可一次性使用，方便快捷。