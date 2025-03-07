流感肆虐 註冊藥劑師分析兒童免疫止咳產品 助家長明智選擇

流感個案持續上升，全港多區學校均錄得上呼吸道感染個案，不少學童因感冒發燒請假，加上容易引發併發症，令家長憂心不已。有見及此，香港資深藥劑師Brian Chan特別就市面常見的兒童免疫及止咳保健產品進行深入分析評測，為家長提供專業建議及參考。 Brian作為藥劑師，除了對西方醫學有專業知識，了解各種藥物作用機制、劑量、副作用等外，也對中醫有一定的研究；例如中醫基本理論，包括陰陽、五行以及經絡學說，使他可以更全面地理解身體運作。取長補短，運用中西草本去輔助治療同改善患者的健康，達到最佳的健康狀況。

註冊藥劑師 Brian Chan

Brian表示：「每逢流感季節，家長都會詢問如何提升子女抵抗力，市面上確實有不少產品供選擇，但並非所有產品都適合幼童服用。」他特別提醒，選購時要注意產品的成分、性質屬性、功效以及適用年齡，「有些產品雖然標榜天然或草本為主成分，但未必適合長期服用。」

藥劑師Brian指出，目前市面上常見的兒童免疫產品包虎乳芝、猴棗散、保嬰丹及蟲草膠囊等。經過詳細分析比較，總結了以下的詳細對比報告：

蟲草：不適合幼兒食用 「針對改善呼吸道健康，大家對蟲草一啲都唔陌生，但蟲草唔太適合年幼嘅小朋友食，你會見到坊間蟲草膠囊包裝都有列明要最少3歲以上先可以食用。而且佢哋多數都係膠囊劑型，都會加入色素、抗結劑、膠凝劑等，家長一定要做多一步，留意成分表！」Brian 補充說明。 猴棗散、保嬰丹：不宜長期服用 特殊體質亦要留意 Brian指出：「由於市面上沒有太多針對年幼小朋友嘅補充品，中藥例如猴棗散屬於中藥類（有中成藥註冊編號），其實並唔能夠用作保健品嚟強健身體，始終都係藥物，不宜久服。另外，有G6PD（蠶豆症）嘅小朋友要特別留意，係唔適合服用保嬰丹。」 虎乳芝：新興起兒童補肺保健品 應如何選擇？ 藥劑師Brian今次評測也加入了市面上最常見及受歡迎的2款虎乳芝保健品，讓家長可更一目了然見其優、缺點。虎乳芝因其全面的免疫調節功能最受推薦，其多醣體及三萜類等活性成分，能有效調節免疫系統，不會造成過度刺激，特別適合兒童使用。 他說道：「虎乳芝粉狀可以直接放入飲品混合服用，小朋友食起上嚟更加方便！相較之下，液體狀普通都會加入水分，所以普遍都會喺生產過程中加入防腐劑（見成分表），家長如果介意就一定要留意返個成分清單。 另外就是適用年齡，評測產品中，有虎乳芝產品列明需要7歲或以上先可食用，而健之堂虎乳芝就因為成分簡單，無添加劑，成分HMO及益生菌等都可以安全食用，針對6個月大BB以上都啱食，算係市面少見嘅『靚』配方！」 「虎乳芝優勢在於其溫和且無副作用嘅特性，而健之堂虎乳芝強肺免疫配方適合6個月大或以上都可服用，而且可長期服用唔會造成依賴，反而可續步加強免疫力！」Brian解釋。

一款表現最安全有效 適合6個月+幼兒 健之堂虎乳芝強肺免疫配方（15包裝） 由專業藥劑師調配，6個月大嬰幼兒可食用！主要成分為虎乳芝NKT744 + 長雙歧桿菌 BB536 + 母乳低聚糖 2’FL HMO，臨床實証減74%咳嗽鼻敏不適，免疫力提升2.1倍，呼吸道及肺部功能強化1.3倍；對外可以抵擋惡菌，增呼吸道防病力；對內可以平衡腸道微生態，增腸道免疫力；益腸暢便，提升兒童腦部發育、認知及記憶力。 建議食用份量： 6個月-2歲服用半包

2-12歲為1包

12歲以上青少年或成人建議每天服用兩包 可直接倒入口中或放進食物、非酒精及非碳酸類飲品（低於45°C）中拌勻服用 銷售點： 萬寧門市 萬寧官方網店 健之堂虎乳芝強肺免疫配方官方銷售網店 查詢更多：健之堂Facebook｜Instagram @healthall_hk 針對目前的流感高峰期，Brian建議家長可考慮以下幾點： 選購幼童保健品時要認清產品的適用年齡範圍及成分有沒有化學的添加劑 預防勝於治療，建議平日已開始注意免疫力的提升：保持充足睡眠、每天戶外活動30-60分鐘 注意衛生習慣，養成勤洗手習慣 室內濕度控制，定期清潔床具及/或使用空氣清新機等 「除了選擇合適嘅保健產品外，保持良好嘅個人衛生習慣、均衡飲食及充足休息同樣重要。」Brian補充道，「若子女出現發燒或持續咳嗽等症狀，應及早求醫，切勿單靠保健品處理。」 最後，Brian提醒家長，服用任何保健品都應遵照建議劑量，切勿過量使用，以確保安全有效。