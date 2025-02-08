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健康
2025-02-08 13:30:50

流感致死率暴增 「保命關鍵」：呼吸困難快就醫

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一般人若出現咳嗽、發燒等典型症狀可先觀察，一旦開始出現呼吸困難，就是最危險的警號，此時務必立即就醫診治。

一般人若出現咳嗽、發燒等典型症狀可先觀察，一旦開始出現呼吸困難，就是最危險的警號，此時務必立即就醫診治。

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知名藝人大S在日本因流感併發肺炎過世的消息震驚各界，再次喚起大眾對流感併發症的關注。嘉義大林慈濟醫院胸腔內科主任陳信均醫生指出，預防流感最有效的方法是接種疫苗，若已感染並出現呼吸困難症狀，應立即就醫治療。

降低重症發生率 接種疫苗為首要關鍵

流感整體致死率約千分之一，但若併發重症，致死率會驟升至20%。陳信均醫生強調，這種顯著的致死率差異凸顯預防的重要性。根據過去的臨床經驗，台灣曾在78年前經歷一波嚴重流感大流行，當時重症病患數量驟增，甚至出現呼吸機設備供不應求的情況。這次經驗促使隔年疫苗接種率大幅提升，也確實降低了流感重症發生率。

接種疫苗是「我為人人、人人為我」的概念，必須有九成以上人口接種才能產生群體免疫效應；值得注意的是，疫苗主要預防可能導致重症的甲型及乙型流感，其他如腺病毒引起的季節性流感則不在保護範圍內，這也解釋為何有些接種者仍可能感染流感，但通常症狀會較輕微。

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接種疫苗是「我為人人、人人為我」的概念，必須有九成以上人口接種才能產生群體免疫效應

接種疫苗是「我為人人、人人為我」的概念，必須有九成以上人口接種才能產生群體免疫效應。

及時警覺就醫 避免憾事發生

高危險群包括65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦，以及患有糖尿病、心血管疾病、癌症等慢性病的族群，這些族群因免疫力較弱，即使接種疫苗後也可能無法產生足夠的抗體。當出現初期症狀時，應在23天內及早就醫，因為病情可能會急速惡化。

特別要注意的是，一般人若出現咳嗽、發燒等典型症狀可先觀察，一旦開始出現呼吸困難，就是最危險的警號，此時務必立即就醫診治。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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