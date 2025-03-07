流感重症同樣可致命 及早接種疫苗 保持衛生防感染

早前台灣藝人大S遊日感染流感猝逝，其實本港於今個流感季節截至2月26日，已錄逾250宗感染流感致死的個案。應做好防護措施，以免感染流感病毒。根據衛生防護中心資料，香港的季節性流感一般於1至3/4月，以及7和8月較為流行，而人類會感染的流感可分為甲型、乙型和丙型三種。
流感病毒主要透過患者咳嗽、打噴嚏及說話時所產生的飛沫，或是直接接觸患者的分泌物傳播。感染流感病毒後，一般約會有1至4天的潛伏期。如本身是健康人士，當流感病發時，可能會出現包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、疲倦、頭痛、肌肉痛及關節痛等症狀，甚至有可能伴隨嘔吐和腹瀉。但包括長者、嬰幼兒、孕婦及長期病患者等高危人士，感染流感有機會出現包括肺炎、敗血病、腦炎、心肌炎等併發症，嚴重者更有機會因此死亡。
合資格人士宜定時免費接種流感疫苗
由於流感會影響一般人的生活，高危人士可能因此致命，建議普通人(確診禁忌病症患者除外)，應安排年滿6個月或以上人士定時接種季節性流感疫苗，一般可於每年秋季接種流感疫苗，接種疫苗後約兩星期體內便會產生足夠對抗流感的抗體。政府2024/25年度季節性流感疫苗接種計劃現已展開，合資格人士可前往指定公營地點免費接種流感疫苗；或是到參與「疫苗資助計劃」醫生的診所接種疫苗(部分診所或需額外收費)。（疫苗接種計劃）
注意個人衛生 以免傳播病毒
日常則要注意保持良好個人衛生，如經常用梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用乾淨毛巾或抹手紙抹乾。亦可使用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手。到訪高風險場所，如安老院舍、醫院等，或人多擠迫的地方，如乘搭公共交通工具、商場戲院和食肆等，宜盡量佩戴口罩。如出現呼吸道病徵，也要佩戴口罩，並避免到前往人多擠迫的地方，以免傳播病毒，並應盡快求醫。當打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。平日在家也要注意家居清潔，經常用1比99稀釋家用漂白水清潔和消毒常接觸的表面，當有東西被呼吸道分泌物污染時，要用1比49稀釋家用漂白水消毒被污染的地方及附近各地，並要保持室內空氣流通。