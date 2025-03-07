流感重症同樣可致命 及早接種疫苗 保持衛生防感染

早前台灣藝人大S遊日感染流感猝逝，其實本港於今個流感季節截至2月26日，已錄逾250宗感染流感致死的個案。應做好防護措施，以免感染流感病毒。根據衛生防護中心資料，香港的季節性流感一般於1至3/4月，以及7和8月較為流行，而人類會感染的流感可分為甲型、乙型和丙型三種。

流感病毒主要透過患者咳嗽、打噴嚏及說話時所產生的飛沫，或是直接接觸患者的分泌物傳播。感染流感病毒後，一般約會有1至4天的潛伏期。如本身是健康人士，當流感病發時，可能會出現包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、疲倦、頭痛、肌肉痛及關節痛等症狀，甚至有可能伴隨嘔吐和腹瀉。但包括長者、嬰幼兒、孕婦及長期病患者等高危人士，感染流感有機會出現包括肺炎、敗血病、腦炎、心肌炎等併發症，嚴重者更有機會因此死亡。